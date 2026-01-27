- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
Смажені курячі лапи у соусі — рецепт для гурманів
Курячі лапки — продукт, який багато хто недооцінює. Але вони багаті на колаген, який підтримує шкіру, суглоби та волосся, і водночас дарують незвичний гастрономічний смак.
Їжа може бути не лише смачною, а й корисною. Фудблогерка Ptashka Nadia розповіла про рецепт курячих лапок — страви для справжніх гурманів. Навіть якщо раніше ви не наважувалися їх готувати, коли ви спробуєте цю закуску, то зможете переконатися, що смак і текстура лапок здивують навіть досвідчених гурманів.
Інгредієнти
- курячі лапки
- 1 кг
- вода
- 2 л
- цибулина
- 0,5 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
- духмяний перець
- 5 горошин
- сіль
-
- соєвий соус
- 2 ст. л
- соус теріякі
- 1 ст. л
- мед
- 1 ч. л
- часник
- 2–3 зубчики
- олії
-
Приготування
Добре вимочіть лапи, обріжте зайве, підріжте нігтики та перекладіть у каструлю.
Залийте їхводою, додайте лавровий лист, духмяний перець, половину цибулини та сіль. Варіть 30 хв і знімайте пінку.
У мисці змішайте соєвий соус, теріякі та мед.
На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте лапки разом з дрібно нарізаним часником. Потім влийте соус і обсмажуйте ще кілька хвилин до золотистої карамелізації.
Аромат соусу і карамелізація роблять смак насиченим, а легка хрустка скоринка додає текстури.
Курячі лапки — це не лише «екзотика» для гурманів, а справжня гастрономічна знахідка. Рецепт поєднує швидкість, простоту та смак, а натуральний колаген робить страву корисною.