Смажені курячі лапи у соусі / © Credits

Реклама

Їжа може бути не лише смачною, а й корисною. Фудблогерка Ptashka Nadia розповіла про рецепт курячих лапок — страви для справжніх гурманів. Навіть якщо раніше ви не наважувалися їх готувати, коли ви спробуєте цю закуску, то зможете переконатися, що смак і текстура лапок здивують навіть досвідчених гурманів.

Інгредієнти курячі лапки 1 кг вода 2 л цибулина 0,5 шт. лавровий лист 1 шт. духмяний перець 5 горошин сіль соєвий соус 2 ст. л соус теріякі 1 ст. л мед 1 ч. л часник 2–3 зубчики олії

Приготування

Добре вимочіть лапи, обріжте зайве, підріжте нігтики та перекладіть у каструлю. Залийте їхводою, додайте лавровий лист, духмяний перець, половину цибулини та сіль. Варіть 30 хв і знімайте пінку. У мисці змішайте соєвий соус, теріякі та мед. На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте лапки разом з дрібно нарізаним часником. Потім влийте соус і обсмажуйте ще кілька хвилин до золотистої карамелізації.

Аромат соусу і карамелізація роблять смак насиченим, а легка хрустка скоринка додає текстури.

Курячі лапки — це не лише «екзотика» для гурманів, а справжня гастрономічна знахідка. Рецепт поєднує швидкість, простоту та смак, а натуральний колаген робить страву корисною.