ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Смажені курячі лапи у соусі — рецепт для гурманів

Курячі лапки — продукт, який багато хто недооцінює. Але вони багаті на колаген, який підтримує шкіру, суглоби та волосся, і водночас дарують незвичний гастрономічний смак.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Смажені курячі лапи у соусі

Смажені курячі лапи у соусі / © Credits

Їжа може бути не лише смачною, а й корисною. Фудблогерка Ptashka Nadia розповіла про рецепт курячих лапок — страви для справжніх гурманів. Навіть якщо раніше ви не наважувалися їх готувати, коли ви спробуєте цю закуску, то зможете переконатися, що смак і текстура лапок здивують навіть досвідчених гурманів.

Інгредієнти

курячі лапки
1 кг
вода
2 л
цибулина
0,5 шт.
лавровий лист
1 шт.
духмяний перець
5 горошин
сіль
соєвий соус
2 ст. л
соус теріякі
1 ст. л
мед
1 ч. л
часник
2–3 зубчики
олії

Приготування

  1. Добре вимочіть лапи, обріжте зайве, підріжте нігтики та перекладіть у каструлю.

  2. Залийте їхводою, додайте лавровий лист, духмяний перець, половину цибулини та сіль. Варіть 30 хв і знімайте пінку.

  3. У мисці змішайте соєвий соус, теріякі та мед.

  4. На добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажте лапки разом з дрібно нарізаним часником. Потім влийте соус і обсмажуйте ще кілька хвилин до золотистої карамелізації.

Аромат соусу і карамелізація роблять смак насиченим, а легка хрустка скоринка додає текстури.

Курячі лапки — це не лише «екзотика» для гурманів, а справжня гастрономічна знахідка. Рецепт поєднує швидкість, простоту та смак, а натуральний колаген робить страву корисною.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie