Не Усик: названо наступного суперника Вайлдера – дата і місце бою

"Бронзовий бомбардувальник" проведе поєдинок проти Дерека Чісори.

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер у своєму наступному бою зустрінеться в ринзі з британцем Дереком Чісорою.

Як повідомляє BBC, їхній поєдинок відбудеться 4 квітня в Лондоні.

Зазначимо, що раніше чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче провести свій наступний бій саме проти Вайлдера.

Ба більше, менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомляв, поєдинок між Усиком і Вайлдером може відбутися наприкінці квітня або на початку травня 2026 року в США.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025 року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

У послужному списку 42-річного Чісори 36 перемог (23 – нокаутом) і 13 поразок на професійному рингу. Останній бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

