- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 1 хв
Елтон Джон у червоному піджаку з метеликом відвідав показ Valentino у Парижі
78-річний артист приїхав до Франції на Тиждень моди.
Елтон Джон побував на показі Модного дому Valentino, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Артист з’явився там у яскравому образі. На ньому був елегантний червоний піджак, чорна сорочка, чорні штани зі стрілками і чорне шкіряне взуття.
Із аксесуарів Елтон обрав цікаву брошку у вигляді метелика з різнокольоровим камінням, яку прикріпив до лацкана піджака, і брошку з камінням, якою прикрасив комір сорочки. На обличчі у Джона були окуляри у стильній оправі, а у вусі — золота сережка з червоним камінням та перлиною.