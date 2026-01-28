ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Шоу-бізнес
Елтон Джон у червоному піджаку з метеликом відвідав показ Valentino у Парижі

78-річний артист приїхав до Франції на Тиждень моди.

Аліна Онопа
Елтон Джон

Елтон Джон / © Getty Images

Елтон Джон побував на показі Модного дому Valentino, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Артист з’явився там у яскравому образі. На ньому був елегантний червоний піджак, чорна сорочка, чорні штани зі стрілками і чорне шкіряне взуття.

Елтон Джон / © Getty Images

Елтон Джон / © Getty Images

Із аксесуарів Елтон обрав цікаву брошку у вигляді метелика з різнокольоровим камінням, яку прикріпив до лацкана піджака, і брошку з камінням, якою прикрасив комір сорочки. На обличчі у Джона були окуляри у стильній оправі, а у вусі — золота сережка з червоним камінням та перлиною.

