У боді з глибоким декольте і спідниці-кольчузі: Голлі Беррі викликала фурор своїм луком на прем’єрі трилера

Голлі Беррі / © Getty Images

Голлі Беррі відвідала в Лондоні галапоказ кримінального трилера Amazon MGM Studios від режисера Барта Лейтона «Пограбування в Лос-Анджелесі».

Акторка викликала фурор своїм ефектним аутфітом із пікантним акцентом. На ній було чорне боді з глибоким V-подібним вирізом і довгими рукавами та спідниця-кольчуга максі, оздоблена великими лелітками та бісером.

Лук Беррі доповнила укладанням із локонами, макіяжем у нюдово-бежевих відтінках і молочним манікюром. З аксесуарів Голлі обрала золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді квітки та каблучки з камінням.

