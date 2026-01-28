- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
У боді з глибоким декольте і спідниці-кольчузі: Голлі Беррі викликала фурор своїм луком на прем’єрі трилера
59-річна акторка мала ефектний вигляд на івенті.
Голлі Беррі відвідала в Лондоні галапоказ кримінального трилера Amazon MGM Studios від режисера Барта Лейтона «Пограбування в Лос-Анджелесі».
Акторка викликала фурор своїм ефектним аутфітом із пікантним акцентом. На ній було чорне боді з глибоким V-подібним вирізом і довгими рукавами та спідниця-кольчуга максі, оздоблена великими лелітками та бісером.
Лук Беррі доповнила укладанням із локонами, макіяжем у нюдово-бежевих відтінках і молочним манікюром. З аксесуарів Голлі обрала золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді квітки та каблучки з камінням.
