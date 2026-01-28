- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 833
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку
Втрати РФ у війні за добу зросли ще на майже 700 загарбників.
Станом на ранок 21 січня ЗСУ знищили 1 236 570 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 690 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб
танків – 11 609 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од.
артилерійських систем – 36 713 (+22) од.
РСЗВ – 1 629 (+1) од.
засоби ППО – 1 286 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од.
крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни s – 76 102 (+77) од.
спеціальна техніка – 4 053 (+2) од.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав межу втрат РФ, яка буде перевищувати можливості РФ щодо поповнення військ. Оптимальним показником для цього є 50 тисяч ліквідованих загарбників на місяць.