Війна
833
1 хв

Втрати РФ на фронті перетнули нову психологічну позначку

Втрати РФ у війні за добу зросли ще на майже 700 загарбників.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 21 січня ЗСУ знищили 1 236 570 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 690 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб

  • танків – 11 609 (+0) од.

  • бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од.

  • артилерійських систем – 36 713 (+22) од.

  • РСЗВ – 1 629 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 286 (+0) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од.

  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

  • кораблі / катери - 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни s – 76 102 (+77) од.

  • спеціальна техніка – 4 053 (+2) од.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав межу втрат РФ, яка буде перевищувати можливості РФ щодо поповнення військ. Оптимальним показником для цього є 50 тисяч ліквідованих загарбників на місяць.

833
