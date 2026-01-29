ТСН у соціальних мережах

"Знайомтеся, Теодор!": Мережу підірвали кадри одного з найбільших котів у світі (відео)

Кіт породи мейн-кун Теодор шокував користувачів TikTok. Кадри швидко розлетілися Мережею.

Кіт Теодор

Унікальний рудий кіт на ім’я Теодор є одним з найбільших у світі. Довжина чотирилапого становить понад 130 сантиметрів, а вага — 14 кілограмів.

Про це пише AZ Animals.

Що відомо про Теодора

Теодор Скрітчес МакВіглз — не звичайний домашній кіт. Цей 14-кілограмовий мейн-кун нещодавно підірвав інтернет.

Як зазначають у матеріалі, з масою тіла левеняти та грайливою душею малюка Теодор став взірцем породи мейн-кун. Ці коти відомі великими розмірами, розкішною шертстю та собачим характером, але Теодор впевнено розширює межі очікувань.

«Хоча типовий самець важить від 13 до 19 фунтів, а самки — від 9 до 12 фунтів, Теодор відверто перебуває у власній лізі. Його виняткова маса є рідкісною аномалією, що перевищує типовий розмір для породи», — пишуть журналісти.

Попри свій величний і подекуди суворий вигляд, мейн-куни відомі своєю ласкавістю і кумедністю. Власники часто розповідають про поведінку своїх котів, схожу на собак. Наприклад, коти ходять за людьми по дому, швидко вивчають трюки та рухи і навіть приносять речі у форматі гри.

Мейн-куни — дуже соціальні істоти, які люблять товариство та розумову стимуляцію. Вони можуть стати чудовими домашніми улюбленцями, оскільки ніжні й терплячі до дітей, гостей, собак та інших тварин.

