"Нужно быть реалистами": нардеп дал тревожный прогноз по срокам окончания войны

Нардеп Роман Костенко

Реклама

Война не закончится в 2026 году. К этому нет никаких предпосылок.

Такое мнение высказал народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко на YouTube-канале «Говорит Великий Львов».

«Я не вижу сейчас условий, которые бы способствовали окончанию войны 2026 года, почему Российская Федерация должна остановиться. Каких-либо серьезных санкций никто не вводит, они на нормальном уровне, с ними все считаются. Трамп их вывел из консервирования, в котором они находились. Сейчас они чувствуют себя лучше, чем до этого. С ними по некоторым направлениям торгуют… Теневой флот плавает…», — сказал он.

Реклама

Нардеп отметил, что нужно реально смотреть на ситуацию.

«Нужно быть реалистами, нужно работать и с Европой, и со Штатами, потому что не все так просто», — подытожил Костенко.

Ранее мы писали, что бывший спецпосланник США в Украине генерал Кит Келлог выразил надежду, что к лету война, которую РФ ведет против Украины, будет остановлена.