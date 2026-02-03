Трамп на встрече с американскими элитами назвал три страны, которые станут "новыми штатами" в составе США — WP

Гренландия — 52-й штат, Канада — 51-й: Трамп выступил со специфическим «стендапом» перед американской элитой / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил на ежегодной встрече клуба Alfalfa, объединяющего представителей американской элиты. Во время мероприятия говорил о захвате Гренландии, вероятной аннексии Венесуэлы и Канады.

Об этом пишет Washington Post.

На ужине Трамп высмеял своих политических оппонентов и пошутил о неизбежном вторжении в Гренландию.

Это был первый случай, когда Трамп обратился в клуб Alfalfa, выступая перед аудиторией, среди членов которой есть такие его враги, как генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон (на чей банк он подает в суд), Дэвид Рубенштейн (которого он уволил с должности руководителя Центра Кеннеди), Джером Х. Пауэлл — глава Федеральной резервной системы, против которого администрация Трампа начала расследование.

«В этом зале так много людей, которых я ненавижу. Хотя большинство из вас мне нравится. Кто, черт возьми, вообще думал, что такое произойдет? — говорил Трамп.

Он сказал, возможно, сократит речь, потому что ему нужно следить за вторжением в Гренландию. Однако через несколько минут Трамп признал, что пошутил. Его стендап зал воспринял ледяной тишиной.

«Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить… Я хочу сделать Канаду 51 штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м», — продолжил Трамп, и уже не было понятно, шутит он или говорит всерьез.

Позже, когда журналисты спросили его об этих комментариях, он ответил: «Это вечер шутки. Это комедия».

