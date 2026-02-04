Европа дает Украине 90 миллиардов евро: хватить ли этих денег для победы

Евросоюз согласовал выделение Украине крупного пакета финансовой помощи / © УНИАН

В среду во время заседания под председательством Кипра представители стран-членов ЕС согласовали выделение кредита в размере 90 миллиардов евро для финансирования обороноспособности Украины. Министр финансов Кипра Макис Керавнос подчеркнул, что это финансирование поможет обеспечить устойчивость нашей страны перед жестокой войной.

О деталях соглашения и кулуарных спорах вокруг него сообщает POLITICO.

На что пойдут деньги и где будут покупать оружие

Главным предметом дискуссий среди стран ЕС стал вопрос распределения средств и выбор поставщиков вооружения. По утвержденному плану, одна треть суммы будет направлена на покрытие бюджетных нужд Украины, тогда как остальные средства пойдут непосредственно на оборонные расходы.

Франция настаивала на том, чтобы максимальная часть средств оставалась внутри блока и тратилась на закупки у европейских оборонных компаний, аргументируя это тем, что проценты по кредиту покрывают налогоплательщики ЕС. Однако Германия, Нидерланды и страны Скандинавии выступили за придание Украине большей гибкости, чтобы Киев мог оперативно получать необходимое.

В результате был достигнут компромисс, позволяющий Украине покупать ключевые виды вооружения у третьих стран, в частности в США и Великобритании. Это разрешено в случаях, когда в ЕС нет аналогов необходимой продукции или когда существует настоятельная потребность в быстрой поставке систем ПВО, боеприпасов для истребителей или дальнобойного оружия.

Условия выплат и погашения долга

Теперь соглашение должно утвердить Европейский парламент, после чего Киев сможет получить первые транши. Ожидается, что в этом году в Украину поступит 45 миллиардов евро, а остальная сумма будет выплачена в течение 2027 года.

Уникальность этого кредита заключается в условиях его погашения, прямо зависящих от результатов войны и действий России. Украина будет возвращать деньги только при условии, что Москва прекратит полномасштабное вторжение и выплатит репарации, а если Кремль откажется платить, ЕС рассмотрит возможность использования замороженных российских активов.

Хватит ли этих средств для победы

Несмотря на значительную сумму, этот пакет помощи является частью необходимого финансирования и не закрывает полностью бюджетный дефицит Киева. По оценкам МВФ, Украине необходимо по меньшей мере 135 миллиардов евро для обеспечения военных и бюджетных потребностей в этом и следующем годах.

Даже с учетом ожидаемых дополнительных 8 миллиардов долларов от МВФ финансовый разрыв остается существенным. Параллельно чиновники США и ЕС работают над долгосрочным планом восстановления Украины, предусматривающим привлечение 800 миллиардов долларов, но реализация этого замысла возможна только после полного прекращения боевых действий.

Напомним, по данным Минфина, госдолг Украины достиг рекорда. Только через год он увеличился почти на треть и превысил 9 трлн гривен.