ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
354
Время на прочтение
1 мин

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг вместе пришли на мероприятие одетые в одной цветовой гамме

Похоже, что их совместное появление на «красной» дорожке визуально подтвердило химию, которую мы вскоре увидим на малом экране.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг / © Getty Images

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг посетили мероприятие Apple TV в Санта-Монике, чтобы прорекламировать новый сериал «У Марго проблемы с деньгами», в котором они обе снялись.

Актрисы вышли на публику в монохромных образах выбрав одинаковую палитру пастельных цветов. Пфайффер надела классическую рубашку со свободными брюками, а также дополнила этот образ замшевым ремнем и сапогами. А вот Эль надела наряд от Vivienne Westwood — топ и льняные брюки, которые соединила с серебристыми туфлями Christian Louboutin и легендарным золотым браслетом Love от Cartier.

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг / © Getty Images

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг / © Getty Images

Новый сериал, премьера которого запланирована на апрель, является экранизацией романа Руфи Торп. В нем рассказывается о бурной судьбе Марго Миллет, которая после романа со своим преподавателем английского языка в колледже забеременела. Главная героиня, которую играет Эль Фэннинг, решает обеспечить себя с помощью OnlyFans. Пфайффер в сериале играет ее мать, однако также в шоу появится Николь Кидман.

Недавно актриса Мишель Пфайффер также пришла на Неделю высокой модыв Париже и посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2026 Модного дома Giorgio Armani Privé.

Образы актрисы Эль Фэннинг (21 фото)

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
354
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie