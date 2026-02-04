Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг вместе пришли на мероприятие одетые в одной цветовой гамме

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг / © Getty Images

Мишель Пфайффер и Эль Фэннинг посетили мероприятие Apple TV в Санта-Монике, чтобы прорекламировать новый сериал «У Марго проблемы с деньгами», в котором они обе снялись.

Актрисы вышли на публику в монохромных образах выбрав одинаковую палитру пастельных цветов. Пфайффер надела классическую рубашку со свободными брюками, а также дополнила этот образ замшевым ремнем и сапогами. А вот Эль надела наряд от Vivienne Westwood — топ и льняные брюки, которые соединила с серебристыми туфлями Christian Louboutin и легендарным золотым браслетом Love от Cartier.

Новый сериал, премьера которого запланирована на апрель, является экранизацией романа Руфи Торп. В нем рассказывается о бурной судьбе Марго Миллет, которая после романа со своим преподавателем английского языка в колледже забеременела. Главная героиня, которую играет Эль Фэннинг, решает обеспечить себя с помощью OnlyFans. Пфайффер в сериале играет ее мать, однако также в шоу появится Николь Кидман.

Недавно актриса Мишель Пфайффер также пришла на Неделю высокой модыв Париже и посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2026 Модного дома Giorgio Armani Privé.