67-летняя Мишель Пфайффер пришла на Неделю высокой моды в бархате

Мишель Пфайффер / © Getty Images

Реклама

Голливудская звезда Мишель Пфайффер выглядела очень изысканно на Неделе высокой моды в Париже, которая стартовала 26 января. Актриса посетила показ кутюрной коллекции на сезон весна-лето 2026 Модного дома Giorgio Armani Privé, который состоялся уже без легендарного основателя марки Джорджио Армани.

Креативный лук актрисы был выполнен из роскошного черного бархата и состоял из брюк и жакета с короткими рукавами. Однако если брюки были классическими, то вот жакет имел декоративные элементы в виде гламурных пуговиц.

Мишель Пфайффер / © Getty Images

Также Пфайффер дополнила образ лонгсливом усыпанным стразами, массивными парными браслетами на запястьях, клатчем и туфлями-лодочками.

Реклама

Кроме Мишель показ Armani посетила также актриса Кейт Хадсон в черно-розовом ансамбле с бисером и пайетками. Она была на показе в центре внимания, поскольку номинирована в этом году на «Оскар».