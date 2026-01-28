ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
324
Время на прочтение
1 мин

67-летняя Мишель Пфайффер пришла на Неделю высокой моды в бархате

Она редкая гостья на светских мероприятиях и предпочитает тихую жизнь без внимания публики, поэтому появление актрисы на Неделе моды стало сенсацией.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер / © Getty Images

Голливудская звезда Мишель Пфайффер выглядела очень изысканно на Неделе высокой моды в Париже, которая стартовала 26 января. Актриса посетила показ кутюрной коллекции на сезон весна-лето 2026 Модного дома Giorgio Armani Privé, который состоялся уже без легендарного основателя марки Джорджио Армани.

Креативный лук актрисы был выполнен из роскошного черного бархата и состоял из брюк и жакета с короткими рукавами. Однако если брюки были классическими, то вот жакет имел декоративные элементы в виде гламурных пуговиц.

Мишель Пфайффер / © Getty Images

Мишель Пфайффер / © Getty Images

Также Пфайффер дополнила образ лонгсливом усыпанным стразами, массивными парными браслетами на запястьях, клатчем и туфлями-лодочками.

Кроме Мишель показ Armani посетила также актриса Кейт Хадсон в черно-розовом ансамбле с бисером и пайетками. Она была на показе в центре внимания, поскольку номинирована в этом году на «Оскар».

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
324
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie