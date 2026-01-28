- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 1 мин
67-летняя Мишель Пфайффер пришла на Неделю высокой моды в бархате
Она редкая гостья на светских мероприятиях и предпочитает тихую жизнь без внимания публики, поэтому появление актрисы на Неделе моды стало сенсацией.
Голливудская звезда Мишель Пфайффер выглядела очень изысканно на Неделе высокой моды в Париже, которая стартовала 26 января. Актриса посетила показ кутюрной коллекции на сезон весна-лето 2026 Модного дома Giorgio Armani Privé, который состоялся уже без легендарного основателя марки Джорджио Армани.
Креативный лук актрисы был выполнен из роскошного черного бархата и состоял из брюк и жакета с короткими рукавами. Однако если брюки были классическими, то вот жакет имел декоративные элементы в виде гламурных пуговиц.
Также Пфайффер дополнила образ лонгсливом усыпанным стразами, массивными парными браслетами на запястьях, клатчем и туфлями-лодочками.
Кроме Мишель показ Armani посетила также актриса Кейт Хадсон в черно-розовом ансамбле с бисером и пайетками. Она была на показе в центре внимания, поскольку номинирована в этом году на «Оскар».