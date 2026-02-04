Весна идет: как на ВДНХ будут праздновать Масленицу

Реклама

Праздник в этом году будет посвящен популяризации украинских народных традиций. Цель — не только создать атмосферу веселого гуляния, но и выполнить важную образовательную миссию: познакомить гостей с древними обрядами и обычаями, которые веками формировали культурную идентичность нашего народа.

В программе празднования — воспроизведение традиционных масленичных обрядов: вязание колодки, пение веснянок и гаивок, символические проводы зимы и призывание весны. Гостей будут ждать выступления фольклорных групп и ансамблей и танцевальные мастер-классы. Конечно, не обойдется и без вкусных угощений: на территории будут работать фудкорты с украинскими блюдами, где можно будет попробовать традиционные налистники и вареники с начинками на любой вкус.

Особый колорит празднику придаст древний обычай колодкования: холостым мужчинам по народной традиции в шутку будут вешать колодку как символ напоминания о семейных ценностях.

Реклама

Отдельной частью программы станет лекторий от проекта об украинских обычаях «Витоки». В частности, в book.ua space состоится лекция «Что такое Масленица» от фольклористки Дарьи Анцибор, а также встреча с исследовательницей гастрономической культуры Украины Еленой Брайченко, которая расскажет о традиционных блюдах, смыслах и привычках, сопровождающих этот период. Обрядовую часть программы — вождение колодки для молодежи, которая не успела «вовремя» жениться до поста, — проведет украинская певица и бандуристка, исследовательница аутентичной культуры и участница группы народной песни «Божедари» Богдана Онопчук.

В честь Масленицы территорию ВДНХ превратят в этнопространство, украсят яркими лентами, соломенными декорациями и тематическими фотозонами с украинской символикой. Каждый желающий сможет сделать атмосферные фото на память и окунуться в аутентичную атмосферу народного гуляния.

Кульминацией праздника станет зрелищный обряд сожжения чучела зимы — символическое прощание с холодами и обновление природы.

21-22 февраля Масленица на ВДНХ обещает быть громкой, веселой и по-настоящему украинской. Приобщиться к празднованию, почувствовать тепло народных традиций и встретить весну приглашаются все желающие. Вход на празднование — свободный.