Тепло в комнате без обогревателя и фольги: лайфхак, который работает при -15°C
Когда ночью отключают свет и исчезает отопление, даже несколько одеял часто недостаточно, чтобы согреться. Но как без обогревателя сделать воздух в комнате теплее? Есть один простой и действенный лайфхак.
В современных условиях важно искать любые решения, ведь бездействие ведет к одному — холоду и риску переохлаждения. Один из способов — поставить под кровать две упаковки соли. На первый взгляд это кажется странным: как соль может хранить тепло? Однако стоит разобраться поподробнее.
Соль прекрасно поглощает влагу из воздуха, а сухой воздух ощущается более теплым, даже если температура остается той же. Днем упаковки медленно нагреваются от тепла комнаты, а ночью также медленно отдают его, создавая небольшое, но ощутимое тепло.
Размещать соль под кроватью нужно неслучайно. Холод прежде всего идет от пола, особенно в старых квартирах или частных домах, где пол не держит тепло. Соль под спальным местом, особенно возле ног, уменьшает чувство сырости и холода там, где они наиболее ощутимы.
Конечно, этот метод не заменит отопление и не превратит комнату в курорт. Следует одеваться теплее и дополнительно пользоваться другими способами согревания. Но как безопасный и почти бесплатный лайфхак он помогает сохранить несколько градусов тепла, что особенно важно, когда каждый градус комфорта имеет значение.
Даже психологически этот прием работает: ощущение дополнительного тепла делает сон более спокойным. Имея в арсенале такой лайфхак, зима кажется не столь безжалостной, а сон в теплой постели — лучшее подтверждение его эффективности.