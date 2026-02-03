Не включайте этот режим стирки: стиральная машина "съедает" больше электричества, чем вы думаете

Какой режим стирки требует больше света / © pexels.com

В мире, где экономия ресурсов стала приоритетом, большинство хозяек и хозяев обращают внимание только на лампочки и телевизоры, забывая о главном потребителе в ванной комнате. Многие считают, что стиральная машина тратит больше воды, но на самом деле ее главный «расход» — электричество.

Энергозатратный режим стирки

Возможно, кажется, что больше всего электричества стиральная машина тратит на вращение барабана. На самом деле все наоборот: больше энергии потребляет ТЭН, нагревающее воду устройство. И есть один режим, который способен буквально заставить ваш счетчик вращаться быстрее обычного.

Самый энергозатратный режим — стирка при высоких температурах.

Например, режим «Хлопок» обычно использует температуру 80-90 °C. Чтобы нагреть 10–15 литров холодной воды до такой температуры, стиральная машина работает на полную мощность около 40 минут. Разница в затратах электричества впечатляет:

Стирка при 30 °C — 0,3-0,5 кВт/ч;

Стирка при 90 °C — 2–2,5 кВт/ч.

Чтобы сэкономить, помните: большинство вещей вполне достаточно стирать при 40–60 °C. Этого достаточно, чтобы эффективно уничтожать бактерии, например в кухонных полотенцах. Исключение — детская одежда, которую иногда следует стирать в кипятке.

Следуя этой простой привычке, вы сможете существенно снизить счета за свет, не вредя чистоте и качеству стирки.