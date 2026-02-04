- Дата публикации
Миранда Керр в белом пальто и с сумкой-бочонком вышла в свет
42-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret разбавила белоснежный ансамбль бежевым кардиганом.
Миранда Керр в новом стильном луке попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.
Модель была одета в белые брюки свободного кроя, базовую белую футболку и бежевый кардиган с золотыми пуговицами и накладными карманами. На плечи она накинула белое пальто.
Аутфит Миранда дополнила белыми кроссовками и черной кожаной сумкой-бочонком. Модель собрала волосы в высокий пучок, сделала макияж с нежно-розовым блеском на губах, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а руки украсила кольцами и браслетами.
Напомним, в прошлый раз Миранда Керр попала под прицел фотографов в стильном образе от бренда Chloе.