Дата публикации
Категория
Отношения
Количество просмотров
121
Время на прочтение
3 мин

Как правильно знакомиться и ходить на свидания, если вы хотите серьезных отношений

После нескольких неловких свиданий, странных диалогов и «почти отношений» рука сама тянется удалить все приложения для знакомств. Однако, возможно, дело не в онлайн-знакомствах и не в «не тех людях», а в том, с каким намерением мы вообще идем на свидание.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно знакомиться и ходить на свидания

Как правильно знакомиться и ходить на свидания / © Credits

Современные знакомства похожи на бесконечное перелистывание ленты, а именно, большой выбор, еще больше неопределенности и усталость, которая накапливается, об этом рассказало издание The Washington Post.

Мы знакомимся, переписываемся, «говорим», зависаем в ситуационных отношениях и часто не можем ответить на простой вопрос: а чего я на самом деле хочу?

Именно здесь появляется подход, который всё чаще обсуждают психологи и исследователи отношений, — знакомства с намерением. Они могут уменьшить одиночество и повысить удовольствие от жизни, даже если роман так и не перерастёт в серьёзные отношения.

Что значит «знакомиться с намерением»

Знакомства с намерением — это не обязательно поиск будущего мужа или жены. Это, прежде всего, четкое понимание собственных целей и честность с собой и с другими.

Многие ошибочно полагают, что знакомства с намерением — это про брак и «того самого». На самом деле речь идет об осознании того, чего вы хотите именно сейчас: серьезных отношений, легкого романа, близости без обязательств или просто приятной компании.

Ключевое слово здесь — ясность. Не правильный ответ, не социально одобренный, а ваш.

Что говорит наука

В исследовании, опубликованном в прошлом году, ученые проанализировали опыт 375 молодых одиноких людей. Оказалось, что те, кто не имел четкого представления, зачем они знакомятся, чаще чувствовали себя одинокими и менее удовлетворенными жизнью.

А вот участники с ясными намерениями, даже если за время исследования они не вступили в отношения, демонстрировали более высокий уровень общего счастья.

Люди без четкого понимания своих целей менее избирательны. Они чаще встречаются с несовместимыми партнерами просто потому, что не знают, что именно ищут.

Как это работает

Исследователи отношений давно говорят, что хорошие отношения не находят, их создают. Когда вы понимаете собственные ценности, потребности и границы, вы не просто выбираете партнёра, вы выбираете формат близости, в котором можете быть собой.

Такой подход также помогает избежать типичных ловушек современных свиданий: бесконечного «общения», ситуационных отношений и месяцев эмоциональной неопределенности. Намерение — это не ограничение. Это навигация.

Как начать знакомиться

  • Будьте честны с собой. Это сложнее, чем кажется. Стоит спросить себя не только чего я хочу, но и что мне сейчас нужно эмоционально. Вам важны стабильность и безопасность, или скорее легкость, радость и свобода. Оба варианта нормальные. Полезное упражнение — проанализировать прошлые отношения, что в них давало ресурс, а что истощало. А потом сформулировать не список требований к партнеру, а как вы хотите чувствовать себя рядом с ним.

  • Говорите о своих намерениях открыто. В приложениях для свиданий заполняйте честно поля об ожиданиях. В реальной жизни не бойтесь проговаривать это в начале. Это не «портит магию», а экономит время и нервы обоим.

  • Задавайте важные вопросы. Вы не убеждаете и не договариваетесь, вы выясняете совместимость. Спросите, какой формат отношений у человека был раньше, что для него работало, а что — нет и что он ищет сейчас. И помните, важно не только, нравитесь ли вы человеку, но и подходит ли он вам.

  • Не игнорируйте несоответствие. Если намерения не совпадают, это не трагедия, а информация. Когда вы играете роль и скрываете свои истинные ожидания, то только притягиваете не тех людей.

  • Не бойтесь уходить. Страх одиночества — одна из главных причин, почему люди остаются в неудовлетворительных отношениях. Но, как показывают исследования, отсутствие пары не равно несчастью.

  • Не воспринимайте отказ на личный счёт. Если после озвучивания ваших потребностей человек отступает, это не поражение. Это значит, что вы выбрали честность вместо иллюзии.

Знакомства с намерением — это не о контроле и не о жестких правилах. Это об уважении к себе, к другому и к собственному времени.

В мире чрезмерного выбора ясность становится новой роскошью. Иногда она не приводит к отношениям, но почти всегда приводит к меньшему одиночеству и большему внутреннему спокойствию. А это уже очень хорошее начало, независимо от того, с кем вы идете на следующее свидание.

