Доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные Министерства финансов РФ.

Российский бюджет ежемесячно продолжает терять поступления от продажи нефти и газа. Если в декабре прошлого года государство-агрессор заработало на этом 447,8 миллиарда рублей, то январский показатель снизился до 393,3 миллиарда рублей (5,10 миллиарда долларов).

В прошлом году доходы федерального бюджета России от нефти и газа упали на 24% — до 8,48 триллиона рублей, что является самым низким уровнем с 2020 года.

Падение уровня доходов обусловлено снижением цен на сырую нефть и укреплением рубля.

При этом доходы от нефти и газа являются основным источником средств для Кремля, составляя почти четверть поступлений в федеральный бюджет, истощенного военными расходами после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Дефицит бюджета государства-агрессора в 2025 году составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% валового внутреннего продукта.

Напомним, Соединенные Штаты предлагают возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну российской нефти. Таким образом Россия может потерять ключевой рынок сбыта сырья, которое является основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.