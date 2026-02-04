Отключение света 5 февраля: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

В четверг, 5 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Как отметили в «Укрэнерго», необходимость введения стабилизационных мер вызвана дефицитом в энергосистеме, возникшим вследствие массированных ракетно-дроновых атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, однако имеющихся мощностей недостаточно для полного покрытия спроса.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может измениться в зависимости от уровня потребления и состояния сетей. Объем ограничений в каждой отдельной области будет определяться местными операторами систем распределения.

Напомним, в феврале киевляне будут жить в условиях жестких ограничений электроснабжения. Энергетики вынуждены балансировать систему в ручном режиме, подавая питание только туда, где это технически возможно.

Ранее мы писали, что системные аварии и масштабные отключения электроэнергии в Украине могут случаться и дальше из-за измененной конфигурации энергосистемы.