- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 899
- Время на прочтение
- 5 мин
Отключение света 5 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 5 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 5 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
Ситуация в Киеве остается сложной, действуют временные графики отключений для 60 очередей потребителей. В среднем потребители получают по 16-18 часов без электроснабжения.
График отключения света в столице 5 февраля:
Группа 1: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
Группа 2: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
Группа 3: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
Группа 4: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
Группа 5: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Группа 6: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
Группа 7: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
Группа 8: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
Группа 9: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
Группа 10: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
Группа 11: 04:00-10:30, 13:00-21:30
Группа 12: 04:30-11:30, 13:30-22:30
Группа 13: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
Группа 14: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
Группа 15: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
Группа 16: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
Группа 17: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Группа 18: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
Группа 19: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
Группа 20: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
Группа 21: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
Группа 22: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
Группа 23: 04:00-10:30, 13:00-21:30
Группа 24: 04:30-11:30, 13:30-22:30
Группа 25: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
Группа 26: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
Группа 27: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
Группа 28: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
Группа 29: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Группа 30: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
Группа 31: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
Группа 32: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
Группа 33: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
Группа 34: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
Группа 35: 04:00-10:30, 13:00-21:30
Группа 36: 04:30-11:30, 13:30-22:30
Группа 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00
Группа 38: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30
Группа 39: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00
Группа 40: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00
Группа 41: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
Группа 42: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
Группа 43: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00
Группа 44: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00
Группа 45: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00
Группа 46: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00
Группа 47: 04:00-11:00, 12:30-21:30
Группа 48: 04:30-11:30, 13:00-22:00
Группа 49: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00
Группа 50: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30
Группа 51: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00
Группа 52: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00
Группа 53: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
Группа 54: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
Группа 55: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00
Группа 56: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00
Группа 57: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00
Группа 58: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00
Группа 59: 04:00-11:00, 12:30-21:30
Группа 60: 04:30-11:30, 13:00-22:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 5 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
Графики в области действуют только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области 5 февраля свет в домах будет по 6-8 часов в сутки. отключение электроснабжения будут продолжаться в течение всех суток.
График отключения света в Николаевской области 5 февраля:
1.1 - 00:00 - 03:00; 05:00 - 09:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;
1.2 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00;
2.1 - 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00; 23:00 - 00:00;
2.2 - 01:00 - 05:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 23:00;
3.1 - 00:00 - 05:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00;
3.2 - 03:00 - 09:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;
4.1 - 03:00 - 09:00; 12:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;
4.2 - 00:00 - 01:00; 03:00 - 07:00; 11:00 - 17:00; 19:00 - 00:00;
5.1 - 00:00 - 03:00; 07:00 - 13:00; 15:00 - 21:00;
5.2 - 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00;
6.1 - 01:00 - 07:00; 09:00 - 15:00; 17:00 - 22:00;
6.2 - 00:00 - 01:00; 05:00 - 11:00; 13:00 - 19:00; 21:00 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
В Запорожской области ситуация остается сложной. отключения будут продолжаться в течение суток, а в целом свет в домах будет всего по 9-11 часов для каждой очереди.
График отключения света в Запорожской области 5 февраля:
1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области 5 февраля электрикика в домах будет всего 4-6 часов в сутки. Свет будут отключать в течение всех суток всем очередям равномерно.
График отключения света в Харьковской области
В Харьковской области потребители будут со светом по 7-10 часов в сутки. Периоды отключений в большинстве своем будут длительными — по 7 часов.
График отключения света в Харьковской области 5 февраля:
1.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
3.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
5.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
График отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области сохраняется сложная ситуация в энергосистеме. Потребители области будут иметь всего по 6 часов со светом.
График отключения света в Кировоградской области
В Кировоградской области свет в домах будет по 7-8 часов в сутки. Но ситуацию усложняет то, что периоды отключений и наличия электричества будут короткими, поэтому дела, требующие длительного потребления электричества, лучше отложить на другой день или позаботиться об альтернативных источниках питания.
График отключения света в Кировоградской области 5 февраля:
Очередь 1.1: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 1.2: 02-05, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 2.1: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 3.1: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Очередь 3.2: 01-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
Очередь 4.1: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
Очередь 4.2: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
Очередь 5.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
График отключения света в Сумской области
В Сумской области ситуация остается сложной. Свет будут отключать 4-5 раз в сутки, а в целом электричество будет отсутствовать по 16 часов для всех очередей.
График отключения света в Житомирской области.
В Житомирской области потребители будут со светом по 9 часов в сутки. Следите за изменениями графика, чтобы планировать домашние дела, требующие наличия электропитания.
График отключения света в Житомирской области 5 февраля:
Очередь 1.1: 0:00-2:00, 4:00-8:00, 10:00-15:00, 16:00-20:00
Очередь 1.2: 0:00-2:00, 4:00-8:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00
Очередь 2.1: 0:00-4:00, 6:00-8:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00
Очередь 2.2: 4:00-8:00, 10:00-14:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00
Очередь 3.1: 2:00-6:00, 8:00-12:00, 13:00-18:00, 20:00-24:00
Очередь 3.2: 2:00-6:00, 8:00-12:00, 14:00-18:00, 19:00-24:00
Очередь 4.1: 0:00-4:00, 6:00-10:00, 12:00-16:00, 17:00-21:00
Очередь 4.2: 0:00-4:00, 6:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
Очередь 5.1: 2:00-6:00, 8:00-13:00, 14:00-18:00, 21:00-24:00
Очередь 5.2: 2:00-5:00, 8:00-12:00, 14:00-19:00, 20:00-24:00
Очередь 6.1: 0:00-2:00, 5:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
Очередь 6.2: 0:00-2:00, 6:00-10:00, 12:00-17:00, 18:00-22:00
График отключения света в Черниговской области
В Черниговской области свет в домах будет по 8-10 часов в сутки. Отключения будут продолжаться как днем, так и ночью.
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области свет будет по 6-8 часов в сутки. Усугубляет ситуацию то, что свет в домах будет появляться на короткие промежутки времени.
График отключения света в Черкасской области 5 февраля:
1.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
1.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00
2.1: 00:00 - 00:30, 03:00 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 21:00 - 00:00
2.2: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 15:30 - 20:00, 22:00 - 00:00
3.1: 00:00 - 02:30, 05:00 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:00 - 00:00
3.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:30 - 00:00
4.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 00:00
4.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:30 - 00:00
5.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:30 - 00:00
5.2: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30
6.1: 01:00 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30
6.2: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 17:30 - 21:30
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
В Черновицкой области 5 февраля вводятся строгие ограничения потребления электроэнергии. Свет в домах будет всего по 6 часов в сутки.
График отключения света в Хмельницкой области
В Хмельнитчине ситуация в энергосистеме остается сложной. Свет в домах будет отсутствовать по 15-17 часов в сутки.
График отключения света в Волынской области
Отключение света на Волыни в четверг будет умеренным, а для части потребителей 5 февраля пройдет вообще без ограничений.
График отключения света в Тернопольской области
В Тернопольской области 5 февраля части потребителей свет не будут отключать вообще. остальные очереди будут иметь один период без электроснабжения продолжительностью 3-4 часа.
График отключения света в Ивано-Франковской области
На Прикарпатье в четверг свет будут отключать только семи группам из двенадцати. Продолжительность отключений будет умеренной – 3,5-4 часа.
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 5 февраля выглядит очень оптимистично. Электричества у каждой очереди не будет всего по два часа в сутки.
График отключения света во Львовской области
Во Львовской области ситуация с электроснабжением улучшилась. Почти половине потребителей в четверг свет не будут выключаться вообще.
График отключения света в Ровенской области
В Ровенской области ситуация с электроснабжением стабильная. Всем очередям свет будут отключать только раз в сутки на три часа.
Напомним, ситуация в энергетике страны после массированных ударов РФ, в том числе ночью 3 февраля, чрезвычайная. В Киеве до сих пор сотни домов не имеют отопления . В ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением.