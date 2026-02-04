Какие потери Украины на фронте: Зеленский впервые за долгое время назвал новое количество

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал новую цифру потерь Украины на фронте.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому телевидению France 2.

В конце интервью президента Украины спросили количество смертей украинцев на передовой. Вспомнив в феврале 2025 года более 46 000 погибших и 380 000 раненых украинских солдат с февраля 2022 года, Владимир Зеленский на этот раз привел цифру 55 000 погибших.

«В Украине официально на поле боя количество погибших военнослужащих, будь то кадровые солдаты или мобилизованные, составляет 55 000 погибших», — сказал он.

Президент добавил, что также есть большое количество военных, которых Украина считает пропавшими без вести.

Напомним, что 4 февраля прошлого года президент Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что с начала полномасштабной войны погибли 46 тыс. украинских военных.

В феврале 2024 года Зеленский сказал, что Украина потеряла 31 тысячу солдат.

Напомним, что Дональд Трамп еще год назад заявлял, что на войне Россия потеряла 800 тысяч солдат. Украина — 600-700 тысяч.