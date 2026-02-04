Медведев примерил образ «Короля ночи» и напугал мир ядерной зимой

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент Дмитрий Медведев снова пугает мир угрозами о ядерной войне.

Об этом марионетка Путина написал в соцсети Х.

Медведев напомнил, что завтра, 5 февраля, утрачивает силу российско-американский договор о контроле над ядерным вооружением (СНВ-3).

«Вот и все. Впервые с 1972 г. Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START — все это в прошлом», — написал он.

К своему посту Медведев добавил скриншот из телесериала «Игра престолов» с персонажем «Королем ночи», желающим уничтожить мир людей. Также на изображении надпись из сериала — «Зима близко». Вероятно, это должно символизировать «ядерную зиму».

Между тем, в МИДе страны-агрессорки прокомментировали истечение срока действия договора. Там напомнили, что Москва приостановила действие договора еще в 2023 году, однако «добровольно сохраняла приверженность центральным количественным ограничениям». Сейчас Москва констатировала, что стороны больше не связаны никакими обязательствами. Соответственно, оба государства имеют полное право без ограничений выбирать свои следующие действия.

В МИД РФ пригрозили, что Москва «готова к решительным военно-техническим контрмерам, чтобы реагировать на потенциальные дополнительные угрозы национальной безопасности». В то же время в РФ заверили, что «остаются для поиска путей стабилизации стратегической ситуации».

Ранее Дмитрий Медведев, подписывавший последнее соглашение 2010 года, снова пытался запугать мир ядерной войной. Он напомнил, что в обновленной ядерной доктрине России расширены критерии использования ядерного оружия.

В другом интервью Медведев совершил резкий разворот и заверил, что «мы (Россия — Ред.) не заинтересованы в глобальном конфликте. Мы же не безумны».

Напомним, ТСН. ua. выяснял, будет ли после 5 февраля новая гонка ядерных вооружений или есть угроза ядерной войны, и что об этом говорят в России и на Западе.