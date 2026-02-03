"Мир станет менее безопасным": Обама предупредил о начале новой ядерной гонки

Барак Обама / © Getty Images

Бывший президент США Барак Обама предостерег, что скорейшее завершение действия договора между США и Россией об ограничении стратегического ядерного вооружения может спровоцировать новую гонку вооружений между сверхдержавами.

Об этом говорится в материале Newsweek.

Обама отметил, что Конгресс США должен принять меры до окончания срока действия договора СНВ-3, подписанного им в 2010 году, ограничивающего количество стратегических ядерных боеголовок в обеих странах до 1550 единиц.

"Существенное окончание действия договора сведет на нет десятилетия дипломатии и может спровоцировать новую гонку вооружений, что сделает мир менее безопасным", - отметил он в сообщении на платформе X.

По его словам, договор СНВ-3 обеспечивал прозрачность и предсказуемость в отношениях между двумя крупнейшими ядерными государствами, что теперь будет потеряно. После окончания его действия возникнет вакуум в контроле над ядерным потенциалом США и России, обладающих вместе более 87% мирового ядерного арсенала.

Договор был заключен Обамой и тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2010 году и продлен один раз в 2021 году. В то же время президент РФ Владимир Путин приостановил участие Москвы в договоре из-за поддержки США Украины, а администрация Дональда Трампа не ответила на предложение России продлить ограничения еще на один год.

Эксперты, в частности Мэтью Корда из Федерации американских ученых, отмечают, что договор был последним ключевым механизмом контроля над ядерным вооружением и его завершение создает серьезные риски непредсказуемости и эскалации.

Тилман Руфф, соучредитель Международной кампании за запрет ядерного оружия, отметил, что конец СНО-3 делает мир более опасным и непредсказуемым. Представитель Белого дома добавил, что администрация Трампа планирует определить дальнейшие шаги по контролю над ядерным вооружением и привлечению Китая в переговоры.

Напомним, 5 февраля 2026 года истекает срок действия договора New START. Это означает снятие ограничений для России и США на стратегические ядерные арсеналы дальнего действия.

Ранее эксперт назвала лишь два места на Земле, которые были бы безопасны во время и после ядерной войны.