Китай показал огромный космический авианосец «Луаньняо»: что известно и какую угрозу он несет

3D-модель авианосца «Луаньняо» / © CCTV

Реклама

Китай представил концепт гигантского космического авианосца «Луаньняо», который должен стать ключевым элементом интегрированной системы противовоздушной и космической обороны «Наньтяньмэнь» («Небесные ворота»). Проект позиционируют как будущий инструмент ведения боевых действий в космосе.

Об этом сообщило издание DW.

Согласно обнародованным данным, длина «Луаньняо» составляет 242 метра, размах крыльев — 684 метра, а взлетная масса может достигать 120 тысяч тонн. С его палубы планируют запускать беспилотные космические истребители «Сюаньну», способные применять гиперзвуковые ракеты для поражения целей в атмосфере и на орбите.

Реклама

В сюжете государственного вещателя CCTV авианосец показали в виде фотореалистичной 3D-модели, находящейся на орбите Земли и запускающей космические аппараты. Фрагменты программы распространились в интернете, в частности на YouTube.

Эксперт по космической безопасности Немецкого института международных и безопасностных дел (SWP) Юлиана Зюсс заявила в интервью DW, что Китай уже занимает второе место в мире по космическому потенциалу, уступая лишь США. По ее словам, Пекин инвестирует значительные средства в космическую отрасль, которая имеет важное значение как для престижа руководства, так и для военных возможностей.

В то же время ряд экспертов ставит под сомнение техническую осуществимость проекта. Заявленная масса космического авианосца превышает возможности современных систем вывода грузов на орбиту, в частности Starship компании SpaceX. Сомнения вызывают также вопросы энергообеспечения, двигательной установки, охлаждения, защиты от космического мусора и общей стоимости.

Немецкий дипломат и космический аналитик Генрих Крефт назвал проект «абсолютно нереалистичным» с точки зрения современных технологий, однако отметил, что подобные концепции могут рассматриваться в рамках долгосрочных стратегических планов.

Реклама

Американские аналитики также трактуют «Луаньняо» как политический сигнал. Издание National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что Пекин стремится создать представление о строительстве летающих авианосцев как элемент более широкой информационной кампании.

Эксперт SWP Юлиана Зюсс объясняет, что такие демонстрации — это не только о технологиях, но и о сдерживании. Китай стремится показать способность влиять на несколько стратегических сфер одновременно и ответить на амбициозные американские планы космической противоракетной обороны, в частности на идею «золотого купола», которую продвигал Дональд Трамп.

Крефт называет это «психологической войной», но предупреждает — недооценивать китайские космические программы тоже не стоит. Пекин параллельно развивает другие высокотехнологичные направления, включая лазерные системы, где уже «кажется, опережает всех остальных».

Напомним, ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, мол, цели развития его страны абсолютно мирные. Более того, КНР никогда не будет угрожать другим государствам.