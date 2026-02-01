- Дата публикации
Украина "будет мертва уже завтра": министр обороны Германии сделал жуткое предупреждение Западу
Писториус предостерег, что без помощи Запада Украина «умрет уже завтра».
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина «будет мертва уже завтра», если Запад прекратит помощь Киеву.
Об этом он сказал в интервью Kameramann Bayern.
«И здесь я процитирую не Вилли Брандта, не Курта Шумахера и не Гельмута Шмидта, а Мартина Лютера: „Грустной задницей радостно не пукнешь“. Ведь нам ничем не помогают бесконечные траура на то, насколько ужасны враги демократии. Нет, все зависит от того, с какой страстью мы готовы отстаивать эту демократию», — сказал Писториус.
Министр напомнил, что в Европе снова существует военная угроза», поскольку «война идет в два часа» от Берлина. По его словам, «Путин всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина», поэтому немцы должны быть готовы к обороне, «должны закупить материалы и оружие».
Писториус подчеркнул, что «если этого не делать, это будет иметь два последствия».
«Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется гораздо дороже, чем поддержка, которую мы оказываем сейчас. И потому так важно, чтобы мы, как Германия, четко дали понять в НАТО, что мы поддерживаем Украину, даже если это стоит больших денег», — подчеркнул глава минобороны.
Ранее в Германии сообщили, что вскоре Украина получит новые системы IRIS-T в дополнение к девяти уже переданным.