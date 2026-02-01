Мертвая Украина уже завтра и пукание печальной д*пой: резонансные заявления главы Бундесвера / © Associated Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина «будет мертва уже завтра», если Запад прекратит помощь Киеву.

Об этом он сказал в интервью Kameramann Bayern.

«И здесь я процитирую не Вилли Брандта, не Курта Шумахера и не Гельмута Шмидта, а Мартина Лютера: „Грустной задницей радостно не пукнешь“. Ведь нам ничем не помогают бесконечные траура на то, насколько ужасны враги демократии. Нет, все зависит от того, с какой страстью мы готовы отстаивать эту демократию», — сказал Писториус.

Министр напомнил, что в Европе снова существует военная угроза», поскольку «война идет в два часа» от Берлина. По его словам, «Путин всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина», поэтому немцы должны быть готовы к обороне, «должны закупить материалы и оружие».

Писториус подчеркнул, что «если этого не делать, это будет иметь два последствия».

«Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется гораздо дороже, чем поддержка, которую мы оказываем сейчас. И потому так важно, чтобы мы, как Германия, четко дали понять в НАТО, что мы поддерживаем Украину, даже если это стоит больших денег», — подчеркнул глава минобороны.

Ранее в Германии сообщили, что вскоре Украина получит новые системы IRIS-T в дополнение к девяти уже переданным.