Україна "буде мертва вже завтра": міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу

Мертва Україна вже завтра і пукання сумною д*пою: резонансні заяви глави Бундесверу / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Україна «буде мертва вже завтра», якщо Захід припинить допомогу Києву.

Про це він сказав в інтерв’ю Kameramann Bayern.

«І тут я процитую не Віллі Брандта, не Курта Шумахера і не Гельмута Шмідта, а Мартіна Лютера: „Сумною дупою радісно не пукнеш“. Адже нам нічим не допомагають нескінченні жалоби на те, наскільки жахливі вороги демократії. Ні, все залежить від того, з якою пристрастю ми готові відстоювати цю демократію», — сказав Пісторіус.

Реклама

Міністр нагадав, що у Європі знову існує військова загроза», оскільки «війна йде за дві години» від Берліна. За його словами, «Путін завжди давав зрозуміти, що його турбує не лише Україна», тому німці мають бути готові до оборони, «мають закупити матеріали та зброю».

Пісторіус наголосив, що «якщо цього не робити, це матиме два наслідки».

«По-перше, Україна завтра буде мертва, а по-друге, для нас це обійдеться значно дорожче, ніж підтримка, яку ми надаємо зараз. І тому так важливо, щоб ми, як Німеччина, чітко дали зрозуміти в НАТО, що ми підтримуємо Україну, навіть якщо це вартує великих грошей», — наголосив глава міноборони.

Раніше у Німеччині повідомили, що невдовзі Україна отримає нові системи IRIS-T на додачу до дев’яти вже переданих.