Когда закончится война: Зеленский сделал заявление о мире в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на достижение мира менее чем через год / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на достижение мира в Украине уже менее чем через год.

Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24, которое длилось более двадцати минут.

«Мир в Украине ожидается менее чем через год: у меня такая надежда… С начала этой войны россияне не одержали ни одной победы», — сказал президент.

По словам главы государства, цена поражения в войне с Россией для Украины была бы катастрофической.

«Если мы проигрываем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ не согласится стать частью России.

«Наш народ больше России. Если мы лишимся своей независимости, если мы станем частью России, это будет совершенно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет», — заявил президент.

Отдельно Зеленский рассказал и о постоянных угрозах со стороны РФ.

Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. Я привык к страху», — отметил глава государства.

Президент добавил, что, несмотря на сложную ситуацию, Украина продолжает бороться за свободу и суверенитет и рассчитывает на поддержку партнеров в достижении справедливого мира.

Также стало известно, что Украина готовит масштабный обмен пленными.

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к очередному обмену военнопленными, который должен состояться в ближайшее время.

Напомним, по словам президента Зеленского, глава Кремля Путин опасается президента США Дональда Трампа, а Европу не воспринимает как сдерживающий фактор.