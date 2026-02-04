Зеленский назвал единственного человека, которого боится Путин

Путин боится только Трампа / © Associated Press

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что российский глава Владимир Путин опасается прежде всего президента США Дональда Трампа, ведь у него есть реальные рычаги давления на Россию.

Об этом говорилось в интервью Зеленскому французскому телеканалу France 2.

По словам президента Украины, Трамп хорошо понимает, что может влиять на Москву из-за экономических инструментов, санкционной политики и поставок вооружения Украине. Именно поэтому, подчеркнул президент, американский лидер не может соглашаться на все требования, предъявляемые Кремлем.

«Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Если президент Трамп знает, что Путин его боится, то он не может принять все условия, которые ставит российский президент», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, отвечая на вопросы журналиста относительно позиции европейских стран, Зеленский отметил, что, несмотря на значительную поддержку со стороны ЕС, Путин не воспринимает Европу как фактор сдерживания.

«Мы благодарны европейцам — они наши партнеры и очень помогли нам. Но Путин, к сожалению, их не опасается», — сказал президент.

Напомним, накануне в Кремле дерзко заявили, что РФ и дальше продолжает так называемую СВО в Украине. По словам спикера президента России, она будет продолжаться, «пока соответствующие решения не будут приняты Киевом».

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к очередному крупному обмену военнопленными, который должен состояться в ближайшее время.

Главная цель государства, как сказал Зеленский, остается неизменной — вернуть домой всех, кто находится в российской неволе.

Добавим, что заявление главы государства прозвучало после первого дня переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби – 4 февраля.