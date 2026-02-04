У Путина заявили, что дальше продолжают войну: детали

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле дерзко заявили, что Российская Федерация продолжает так называемую «сво» — войну — в Украине. Мол, она будет продолжаться, «пока соответствующие решения не будут приняты Киевом».

Об этом сообщил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

Он в очередной раз заявил, мол, «дверь для мирного урегулирования открыта». Более того, он цинично добавил, что якобы именно агрессор Россия «сохраняет свою открытость».

«Россия продолжает "специальную военную операцию", двери для мирного урегулирования открыты. Наша позиция хорошо понятна и украинским, и американским переговорщикам», — высказался спикер диктатора РФ.

Комментируя атаки на энергетику Украины, он лживо заявил, что российские военные поражают те цели, которые «считают ассоциированными с военным комплексом Украины».

Что касается переговоров в Абу-Даби, то, говорит Песков, в Кремле не планируют делать какие-либо заявления об их ходе.

Напомним, 4 февраля в Абу-Даби начался новый этап переговоров в трехстороннем формате — Украина, США и Россия. Сначала будет проходить работа в отдельных группах по направлениям.

Примечательно, что перед переговорами в ОАЭ в Кремле выдвинули условия окончания войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь идет о полном выводе Украиной войск за пределы Донбасса. Однако он подчеркнул, что любые переговоры о мире должны проходить якобы «только после достижения всех стратегических целей Москвы».