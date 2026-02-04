Россия отвергает гарантии безопасности для Украины и оказывает давление на США перед переговорами: детали

Трамп и Путин. / © Associated Press

Российская Федерация продолжает отвергать западные гарантии безопасности для Украины, направленные на предотвращение очередного вторжения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, в течение последних дней МИД России и чиновники Госдумы повторили отклонение Кремлем западных гарантий безопасности, снова назвав их «неприемлемыми» и заявив, что страна-агрессорка будет рассматривать развертывание иностранных войск в Украине как «законные цели». Мол, это может привести к третьей мировой войне и прямому военному конфликту между ядерными державами.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский недавно заявил, что соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной готовы к подписанию сторонами. В то же время кремлевские чиновники, вероятно, используют нарративы о возможной эскалации, которая приведет к ядерной войне, чтобы подтолкнуть Вашингтон к отказу подписать документ о гарантиях безопасности из-за страха.

«ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо, и такие угрозы являются частью усилий когнитивной войны, направленных на подрыв предоставления западных гарантий безопасности Украине», — говорится в отчете.

Кроме того, Российская Федерация продолжает демонстрировать приверженность своим первоначальным военным требованиям по мирному урегулированию в Украине. В частности, тем, которые направлены на уничтожение НАТО. В частности, на днях российский МИД заявил, что Россия должна изучить все мирные предложения, чтобы оценить, являются ли они «приемлемыми» и соответствуют ли они военным целям и задачам Кремля.

ISW продолжает оценивать, что Москва сигнализирует о том, что любое мирное соглашение, не отвечающее их требованиям к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Россию и не приведет к продолжительному миру, который может нормализовать российско-европейские или американо-российские отношения.

Кроме того, Москва продолжает пытаться отвлечь внимание и обеспечить уступки на предстоящих мирных переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби, которые будут совпадать с истечением срока действия Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 5 февраля.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о том, что ядерная триада России высокомодернизирована, и что страна создала и развернула «значительные ресурсы» для обеспечения своей безопасности. Мол, никто не может сомневаться в том, что РФ может гарантировать свою безопасность «со всех сторон» и намекнул, что им не нужна гонка вооружений для создания нового оружия для обеспечения своей безопасности.

Кремль, вероятно, пытается использовать риторику нового договора СНВ, чтобы повлиять на предстоящие переговоры между США, Украиной и Россией в Абу-Даби 4 и 5 февраля — последние дни действия нового договора СНВ перед его окончанием.

«Кремль пытается использовать перспективу экономических соглашений между США и Россией, чтобы убедить Соединенные Штаты уступить требования России по Украине», — отмечают аналитики.

В частности, МИД страны-агрессорки заявил, что контакты между США и Россией по урегулированию в Украине важны, но это не единственные темы, которые «заслуживают внимания». В Москве утверждается, что утверждает, что США и РФ как «великие государства» должны сосредоточиться на создании взаимовыгодных проектов в сферах, где их интересы совпадают, таких как углеводороды и критически важные и редкоземельные полезные ископаемые.

Напомним, второй раунд переговоров в формате Украина-США-Россия запланирован на 4-5 февраля в Абу-Даби. В частности, в состав украинской переговорной группы вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, заместитель председателя ОП Сергей Кислица и начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов. Делегацию РФ возглавит начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков.