Закончится ли война в Украине уже весной - в МИД сделали заявление

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

Украина стремится к скорейшему завершению войны, однако точные сроки пока неизвестны.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передают «Новости.LIVE».

По словам Тихого, Украина хочет как можно быстрее достичь результата переговоров, однако анонсы относительно точных дат и прогнозов в медиа часто преувеличивают реальную картину.

Он добавил, что пока остаются нерешенными несколько ключевых вопросов, которые являются известными в дипломатических кругах, и их обсуждение продолжается на будущих раундах переговоров.

«Наша позиция такова: логика заключается в том, что мы хотим как можно раньше прийти к результату. Поэтому каждый раз звучат какие-то анонсы, будто до весны еще когда-то. Мне всегда хочется ответить только одно: мы стремимся к скорейшему окончанию войны, перемирию и результату этих встреч. Хотелось бы даже не “до весны”, а гораздо раньше», — отметил спикер МИД.

Ранее издание Politico отметило, что переговоры Украины и РФ, которые проходят в Абу-Даби 4 февраля, могут стать более перспективными, чем ожидается. Поэтому, по мнению издания, есть вероятность завершения войны в Украине уже весной 2026 года.

Напомним, ранее мы писали, что бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua заявил, что война в Украине может продолжаться как минимум до конца текущего года.