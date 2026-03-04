Мерц после встречи с Трампом сделал заявление об Украине: Европа не позволит договариваться без нее

Мертвец / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Европа не согласится на договоренности по Украине, заключенные без ее участия.

Об этом Мерц заявил во время брифинга после встречи с американским президентом.

По словам немецкого лидера, европейские страны должны непосредственно участвовать в любых переговорах, касающихся будущего Украины и безопасности на континенте.

Мерц подчеркнул, что во время переговоров с Трампом он подчеркнул необходимость усиления давления на Россию. По его мнению, только более жесткая позиция Запада может вынудить Кремль пойти на уступки.

Канцлер также отметил, что Москва затягивает время и фактически действует вопреки интересам американской стороны. Именно поэтому союзникам следует увеличить дипломатическое и политическое давление на РФ.

По мнению Мерца, устойчивый мир возможен только при участии Европы, ведь европейские государства играют ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины, ее восстановлении и будущей интеграции в европейские структуры.

Встреча Мерца с Трампом состоялась 3 марта в Овальном кабинете. Стороны обсуждали вопросы войны в Украине, трансатлантической безопасности и сотрудничества в рамках НАТО.

Напомним, что ранее Трамп ответил, забыл ли об Украине на фоне войны с Ираном

Трамп заявил, что урегулирование войны между Россией и Украиной находится на очень высоком месте в его списке приоритетов.