Мерц после встречи с Трампом сделал заявление об Украине: Европа не позволит договариваться без нее
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ни одно соглашение по Украине не будет приемлемым для Европы, если оно будет заключено без участия европейских государств.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Европа не согласится на договоренности по Украине, заключенные без ее участия.
Об этом Мерц заявил во время брифинга после встречи с американским президентом.
По словам немецкого лидера, европейские страны должны непосредственно участвовать в любых переговорах, касающихся будущего Украины и безопасности на континенте.
Мерц подчеркнул, что во время переговоров с Трампом он подчеркнул необходимость усиления давления на Россию. По его мнению, только более жесткая позиция Запада может вынудить Кремль пойти на уступки.
Канцлер также отметил, что Москва затягивает время и фактически действует вопреки интересам американской стороны. Именно поэтому союзникам следует увеличить дипломатическое и политическое давление на РФ.
По мнению Мерца, устойчивый мир возможен только при участии Европы, ведь европейские государства играют ключевую роль в гарантиях безопасности для Украины, ее восстановлении и будущей интеграции в европейские структуры.
Встреча Мерца с Трампом состоялась 3 марта в Овальном кабинете. Стороны обсуждали вопросы войны в Украине, трансатлантической безопасности и сотрудничества в рамках НАТО.
Трамп заявил, что урегулирование войны между Россией и Украиной находится на очень высоком месте в его списке приоритетов.