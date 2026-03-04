США начали новую военную операцию в еще одной стране: что известно (видео)

Операция против наркокартелей в Эквадоре

Вооруженные силы США и Эквадора 3 марта начали совместную операцию против наркокартелей, признанных террористическими группировками. Американское командование объявило о решительных шагах для преодоления коррупции и насилия в регионе.

Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США.

В командовании эти операции охарактеризовали как свидетельство преданности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне совместной борьбе с наркотерроризмом.

«Вместе мы принимаем решительные меры для борьбы с наркотеррористами, которые уже давно сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан по всему полушарию», — отмечается в сообщении.

«Мы высоко оцениваем преданность мужчин и женщин из вооруженных сил Эквадора этой борьбе, их мужество и решительность в действиях против наркотеррористов в своей стране», — подчеркнул командующий генерал Фрэнсис Л. Донован.

Как сообщает Clash Report, роль американских военных ограничивается предоставлением консультаций, разведывательной информации и помощи в планировании, тогда как непосредственное проведение наземных и воздушных операций осуществляют силы Эквадора.

Операція проти наркокартелів у Еквадорі

Операция США против Ирана и следующая цель

Заметим, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис раскритиковал Белый дом за отсутствие стратегии в отношении Ирана и доказательств непосредственной угрозы для США. Он отметил, что администрация президента Дональда Трампа не исключает введения войск для «бесконечной войны», несмотря на сопротивление американцев, и подчеркнул необходимость вернуть Конгрессу контроль над военными решениями, избегая при этом ответа относительно дополнительного финансирования обороны.

К слову, американский сенатор Линдси Грэм заявил, что после краха иранского режима следующей целью США станет Куба, чья власть вскоре падет. Вспомнив заключение венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, Грэм отметил неизбежный конец кубинского режима, а еще призвал Трампа ударить по ливанской «Хезболле».