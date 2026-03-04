ТСН в социальных сетях

Мир
836
1 мин

Во время иранской атаки в одной из стран погибла 11-летняя девочка: что известно

Девочка умерла от обломков. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Министерство здравоохранения Кувейта заявило, что 11-летняя девочка погибла во время волны иранских атак по всему Персидскому заливу.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщило издание Asharq Al-Awsat.

Отмечается, что ребенок был травмирован осколками сбитых воздушных целей. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Реанимацию проводили в машине скорой помощи, пока девушку везли в больницу. Попытки продолжались почти полчаса по прибытии в больницу Аль-Амири. Однако она скончалась от полученных травм», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что четыре члена ее семьи, в том числе мать, находятся под наблюдением в больнице.

Напомним, после того, как США и Израиль 28 февраля начали масштабную воздушную кампанию против Ирана, регион Персидского залива больше всего пострадал от ответных мер Тегерана. Теперь война на Ближнем Востоке набирает обороты. Конфликт уже охватил территории нескольких стран и вызвал массовые протесты внутри самого Ирана.

836
