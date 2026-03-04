ТСН у соціальних мережах

Світ
82
1 хв

Під час іранської атаки в одній з країн загинула 11-річна дівчинка: що відомо

Дівчинка померла від уламків. Травми виявилися несумісними з життям.

Олена Капнік
Міністерство охорони здоров'я Кувейту заявило, що 11-річна дівчинка загинула під час хвилі іранських атак по всій Перській затоці.

Про це з посиланням на відомство повідомило видання Asharq Al-Awsat.

Зазначається, що дитину було травмовано осколками збитих повітряних цілей. Травми виявилися несумісними з життям.

«Реанімацію проводили в машині швидкої допомоги, поки дівчину везли до лікарні. Спроби тривали майже пів години після прибуття до лікарні Аль-Амірі. Однак вона померла від отриманих травм», – йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що чотири члени її родини, зокрема матір, перебувають під спостереженням у лікарні.

Нагадаємо, після того, як США та Ізраїль 28 лютого розпочали масштабну повітряну кампанію проти Ірану, регіон Перської затоки найбільше постраждав від заходів Тегерана у відповідь. Тепер війна на Близькому Сході набирає обертів. Конфлікт уже охопив території кількох країн та спричинив масові протести всередині самого Ірану.

