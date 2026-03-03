ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Від сексуальних хижаків до рідної матері: поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів — деталі

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов розкрив деталі жахливих злочинів проти дітей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Міграційна поліція спільно зі слідчими провела масштабну спецоперацію з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті.

Про результати роботи повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов у Facebook.

За словами посадовця, правоохоронці викрили 15 осіб, яким уже повідомлено про підозру. Зловмисникам інкримінують виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення сексуального насильства над неповнолітніми.

Кричущі факти злочинів

Поліція оприлюднила деталі кількох найбільш резонансних випадків:

  • Тернопільщина: 35-річний чоловік через Telegram вербував малолітніх дівчат для створення порноконтенту. Встановлено, що він тривалий час ґвалтував 14-річну дитину, знімаючи злочини на відео для подальшого продажу.

  • Рівненщина: Затримано ділка, який обирав жертвами дітей із малозабезпечених родин. Фото та відео насильства він поширював на закритих ресурсах за гроші.

  • Вінниччина: Приватний підприємець кілька місяців сексуально експлуатував 12-річну дівчинку, яку завербував у мережі.

  • Луцьк: Шокувальний випадок зафіксовано на Волині, де мати використовувала свою трирічну доньку для знімань порнографічного характеру.

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Технології на службі злочинців

Андрій Нєбитов наголосив, що фігуранти намагалися зберігати анонімність, використовуючи VPN-сервіси, криптовалютні гаманці та закриті онлайн-платформи.

«Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою», — підкреслив начальник кримінальної поліції.

Боротьбу з такими викликами здійснюють спеціалізовані підрозділи МІПОЛу (міграційної поліції), створені в межах євроінтеграційних процесів для протидії сексуальній експлуатації дітей у цифровому просторі.

Нагадаємо, у Києві педофіл зґвалтував 7-річну доньку знайомих і все це зафільмував. Правоохоронці затримали фігуранта і під час обшуку вилучили у нього комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті. Тепер педофіл може провести до 10 років за ґратами.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie