Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Реклама

Міграційна поліція спільно зі слідчими провела масштабну спецоперацію з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті.

Про результати роботи повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов у Facebook.

За словами посадовця, правоохоронці викрили 15 осіб, яким уже повідомлено про підозру. Зловмисникам інкримінують виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення сексуального насильства над неповнолітніми.

Реклама

Кричущі факти злочинів

Поліція оприлюднила деталі кількох найбільш резонансних випадків:

Тернопільщина: 35-річний чоловік через Telegram вербував малолітніх дівчат для створення порноконтенту. Встановлено, що він тривалий час ґвалтував 14-річну дитину, знімаючи злочини на відео для подальшого продажу.

Рівненщина: Затримано ділка, який обирав жертвами дітей із малозабезпечених родин. Фото та відео насильства він поширював на закритих ресурсах за гроші.

Вінниччина: Приватний підприємець кілька місяців сексуально експлуатував 12-річну дівчинку, яку завербував у мережі.

Луцьк: Шокувальний випадок зафіксовано на Волині, де мати використовувала свою трирічну доньку для знімань порнографічного характеру.

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Поліція влаштувала масштабну облаву на педофілів / © facebook/Андрій Нєбитов

Технології на службі злочинців

Андрій Нєбитов наголосив, що фігуранти намагалися зберігати анонімність, використовуючи VPN-сервіси, криптовалютні гаманці та закриті онлайн-платформи.

«Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою», — підкреслив начальник кримінальної поліції.

Боротьбу з такими викликами здійснюють спеціалізовані підрозділи МІПОЛу (міграційної поліції), створені в межах євроінтеграційних процесів для протидії сексуальній експлуатації дітей у цифровому просторі.

Реклама

Нагадаємо, у Києві педофіл зґвалтував 7-річну доньку знайомих і все це зафільмував. Правоохоронці затримали фігуранта і під час обшуку вилучили у нього комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті. Тепер педофіл може провести до 10 років за ґратами.