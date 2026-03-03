Свириденко пояснила, які дороги ремонтуватимуть та чи вистачить грошей

Ремонт дороги / © УНІАН

Кабінет Міністрів України готовий використовувати кошти резервного фонду та шукати додаткові джерела фінансування, якщо Міністерству розвитку громад і територій не вистачить бюджету на відновлення автошляхів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час брифінгу за результатами засідання РНБО у вівторок.

За словами очільниці уряду, на державні дороги загального користування вже вийшли понад тисячу ремонтників. Свириденко підкреслила, що наразі зусилля зосереджені на підтримці проїзного стану шляхів, а не на масштабній реконструкції.

«Звичайно, що мова йде не про капітальні ремонти, а про ямкові ремонти. Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку», — зазначила прем’єр-міністр.

Попри наявність затвердженого фінансування, уряд розглядає варіанти оперативного покриття дефіциту. Якщо виділених лімітів виявиться недостатньо для критичних ділянок, Кабмін спрямує на ці потреби ресурси з резервного фонду.

