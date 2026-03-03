ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Свириденко пояснила, які дороги ремонтуватимуть та чи вистачить грошей

Уряд за потреби виділить кошти з резервного фонду на ремонт доріг, каже Свириденко.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ремонт дороги

Ремонт дороги / © УНІАН

Кабінет Міністрів України готовий використовувати кошти резервного фонду та шукати додаткові джерела фінансування, якщо Міністерству розвитку громад і територій не вистачить бюджету на відновлення автошляхів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час брифінгу за результатами засідання РНБО у вівторок.

За словами очільниці уряду, на державні дороги загального користування вже вийшли понад тисячу ремонтників. Свириденко підкреслила, що наразі зусилля зосереджені на підтримці проїзного стану шляхів, а не на масштабній реконструкції.

«Звичайно, що мова йде не про капітальні ремонти, а про ямкові ремонти. Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку», — зазначила прем’єр-міністр.

Попри наявність затвердженого фінансування, уряд розглядає варіанти оперативного покриття дефіциту. Якщо виділених лімітів виявиться недостатньо для критичних ділянок, Кабмін спрямує на ці потреби ресурси з резервного фонду.

Нагадаємо, через критичний стан дорожнього покриття в Україні вартість пального на АЗС може зрости приблизно на 1%.

Агентство відновлення пояснило, чому головні траси країни після зими у плачевному стані.

Раніше ми писали, міст Патона в Києві перейшов із розряду «теоретично небезпечних» у фазу реальної загрози. Експерти НАН України б’ють на сполох: аварія може статися будь-якої миті, а ситуація офіційно визнана критичною.

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie