Свириденко пояснила, які дороги ремонтуватимуть та чи вистачить грошей
Уряд за потреби виділить кошти з резервного фонду на ремонт доріг, каже Свириденко.
Кабінет Міністрів України готовий використовувати кошти резервного фонду та шукати додаткові джерела фінансування, якщо Міністерству розвитку громад і територій не вистачить бюджету на відновлення автошляхів.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час брифінгу за результатами засідання РНБО у вівторок.
За словами очільниці уряду, на державні дороги загального користування вже вийшли понад тисячу ремонтників. Свириденко підкреслила, що наразі зусилля зосереджені на підтримці проїзного стану шляхів, а не на масштабній реконструкції.
«Звичайно, що мова йде не про капітальні ремонти, а про ямкові ремонти. Ми всі їздимо дорогами, ми всі розуміємо стан доріг. У нас визначені пріоритетні напрямки і визначене фінансування, яке є в бюджеті Міністерства розвитку», — зазначила прем’єр-міністр.
Попри наявність затвердженого фінансування, уряд розглядає варіанти оперативного покриття дефіциту. Якщо виділених лімітів виявиться недостатньо для критичних ділянок, Кабмін спрямує на ці потреби ресурси з резервного фонду.
Нагадаємо, через критичний стан дорожнього покриття в Україні вартість пального на АЗС може зрости приблизно на 1%.
Агентство відновлення пояснило, чому головні траси країни після зими у плачевному стані.
Раніше ми писали, міст Патона в Києві перейшов із розряду «теоретично небезпечних» у фазу реальної загрози. Експерти НАН України б’ють на сполох: аварія може статися будь-якої миті, а ситуація офіційно визнана критичною.