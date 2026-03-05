ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
753
1 хв

Чи відправить Україна військових на Близький Схід: у ГУР дали остаточну відповідь

У розвідці наголошують, що українські військові знають, як збивати «Шахеди», і цим досвідом готові ділитися.

Олена Капнік
Військові ЗСУ.

Військові ЗСУ. / © Associated Press

Українські військові володіють винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських «Шахедів» та готова ділитися ним із партнерами. Втім, Україна не буде відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході.

Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

«Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли, в який час вони запускають „Шахеди“, і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення», — розповів представник розвідки.

З його слів, ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів: від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби.

Скібіцький наголосив, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс — уроки, засвоєні під безперервним вогнем.

«Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, — Ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх», — каже Вадим Скібіцький.

Війна на Близькому Сході — що відомо про допомогу України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що партнери попросили українців допомогти партнерам збивати іранські дрони у Перській затоці.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що країни Близького Сходу звернулися по експертну допомогу після атак БпЛА Ірану. Київ готовий допомогти, але пропонує Заходу обмін — на ракети до систем ППО Patriot.

