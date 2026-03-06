- Дата публікації
Німеччина виділить Україні понад €200 млн: на що підуть кошти
Німеччина оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні. Йдеться про понад 200 мільйонів євро, які спрямують на захист цивільного населення та критичної інфраструктури.
Німеччина виділяє Україні понад 200 мільйонів євро для посилення цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН.
У німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що підтримка України залишається важливою навіть на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході.
«Те, що зміцнює Україну, — захищає і Європейський Союз», — зазначили в МЗС Німеччини.
Там пояснили, що нове фінансування має допомогти Україні й надалі протистояти російським обстрілам і посилити захист цивільного населення. Кошти підуть, зокрема, на заходи цивільної оборони та зміцнення критичної інфраструктури.
Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у сфері фінансової, гуманітарної та військової підтримки.
Раніше повідомлялося, що Німеччина вперше в історії вироблятиме українські дрони