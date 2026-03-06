Німеччина виділить Україні понад €200 млн: на що підуть кошти

Прапор Німеччини

Німеччина виділяє Україні понад 200 мільйонів євро для посилення цивільного захисту та захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН.

У німецькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що підтримка України залишається важливою навіть на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході.

«Те, що зміцнює Україну, — захищає і Європейський Союз», — зазначили в МЗС Німеччини.

Там пояснили, що нове фінансування має допомогти Україні й надалі протистояти російським обстрілам і посилити захист цивільного населення. Кошти підуть, зокрема, на заходи цивільної оборони та зміцнення критичної інфраструктури.

Німеччина залишається одним із ключових партнерів України у сфері фінансової, гуманітарної та військової підтримки.

