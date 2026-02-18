Українцям у Німеччині: податкові можливості у 2026 році

Реклама

Багато українців, які проживають і працюють у Німеччині, рано чи пізно стикаються з питанням подання податкової декларації та можливого повернення податків. Німецька податкова система вважається однією з найскладніших у Європі, однак базове розуміння її принципів допомагає уникнути помилок і краще орієнтуватися у власних правах та обов’язках.

Працюючи в Німеччині, люди щомісяця сплачують податки із заробітної плати автоматично — роботодавець утримує їх ще до виплати зарплати. Водночас не всі знають, що значну частину цих коштів можна законно повернути. Повернення податків — це не пільга і не виняток, а офіційна процедура, передбачена німецьким законодавством.

Для цього подається податкова декларація (Steuererklärung). У ній вказуються всі доходи за календарний рік, уже сплачені податки та витрати, які можуть зменшити суму оподаткування. У Німеччині подання декларації є обов’язковим не для всіх, але в багатьох випадках воно є фінансово вигідним.

Близько 90% людей, які подають податкову декларацію, отримують повернення податку. За даними Федерального статистичного відомства Німеччини (Statistisches Bundesamt) середня сума відшкодування становить приблизно 1095 євро, що робить подання декларації реальною можливістю повернути частину власних коштів.

Сума повернення може зрости, якщо в декларації врахувати додаткові витрати. До них належать витрати на дорогу до роботи, переїзд, професійне навчання, дитячий садок, благодійні внески, робочі інструменти, медичні послуги чи інтеграційні курси.

Подати декларацію та претендувати на повернення податків можуть усі, хто легально працював у Німеччині, незалежно від тривалості зайнятості. Це можливо навіть у випадках, якщо людина вже виїхала з країни, працювала за тимчасовим або сезонним контрактом чи була працевлаштована лише кілька місяців.

Українці можуть самостійно подати податкову декларацію, проте для цього необхідно не тільки мати доступ до необхідних документів, але й добре розуміти німецьку податкову систему. Проте звернення до спеціалізованого консультанта з податкових повернень надає кілька переваг у порівнянні із самостійною подачею. До таких переваг належать подолання мовного бар'єру, експертиза в навігації складною податковою системою, а також важливість правильної подачі декларації, щоб уникнути помилок.

Детальну інформацію про процес повернення податків та додаткову інформацію щодо податкових декларацій та допомоги, призначеної для українців в Німеччині, ви можете отримати зареєструвавшись на веб-сайті компанії.