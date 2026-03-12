Чи буде долар по 45 гривень до кінця року: у НБУ роз’яснили ситуацію

Долари / © Credits

Прогнозний курс долара у 45 гривень, закладений у державному бюджеті, є лише технічним розрахунком і не означає автоматичного знецінення гривні до цього рівня.

Про це заявив член ради Національного банку України (НБУ) Василь Фурман для КИЇВ24.

Ринкове регулювання замість жорстких прогнозів

За словами представника НБУ, регулятор не дає конкретних прогнозів щодо вартості валюти на місяць чи два наперед. В межах політики керованої гнучкості курс визначається безпосередньо ринком — балансом попиту та пропозиції. Василь Фурман підкреслив, що бюджетний показник часто не збігається з реальністю.

«Курс, який є в бюджеті… не є обов’язковим, він чисто технічно розрахунковий. Нагадую приклад минулого року: у бюджеті також був зазначений курс 45 з копійками, а по факту на початку року він становив 42 гривні за долар», — пояснив він.

У Нацбанку запевняють, що ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою. Попри те, що гривня може як посилюватися, так і послаблюватися в окремі періоди, різких стрибків не очікують. Стабільність курсу є критично важливою для стримування інфляції. Наразі її рівень становить 7,6%, тоді як ціль Нацбанку — 5%.

Вплив зовнішніх факторів

На економічну ситуацію та ціни в Україні продовжує впливати світова нестабільність, зокрема війна на Близькому Сході.

«Ми не знаємо, що буде через пів року. Чим швидше вона (війна) закінчиться, тим меншим буде її вплив на економіку», — додав Фурман.

Він також закликав не сприймати прогнози окремих експертів як офіційну позицію держави, оскільки вони відображають лише особисту думку аналітиків.

Нагадаємо, фінансист Сергій Фурса пояснював, що послаблення гривні пов’язане із глобальним зміцненням американського долара, а також геополітичною напруженістю у світі. Також він заявив, що за його прогнозами ціни на долар до кінця року може бути по курсу 45,5 гривень.

Наразі американський долар знову зріс у ціні та перетнув позначку у 44 гривень.

Раніше ми писали, чого очікувати найближчим часом від курсу валют в Україні та чи варто зараз купувати долари та євро.