ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
1 хв

Ціни на пальне знову зросли: яка вартість бензину і дизелю 13 березня

На заправках знову зросла вартість дизельного пального та автогазу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
АЗС.

АЗС.

Найбільші українські АЗС залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Станом на ранок 13 березня ціни на бензин залишилися на рівні попереднього дня, а от дизель далі зріс.

Про це свідчить моніторинг цін видання «Главком».

Зазначається, що на деяких автозаправках зросла вартість дизельного пального. Зокрема, на UPG (+51 коп.), WOG (1 грн), ОККО (+1 грн), «БРСМ-Нафті» (+2 грн). Крім того, на одну гривню здорожчав газ.

Середня вартість палива зранку 13 березня:

  • бензин А-92 - 67,74 грн за літр

  • бензин А-95 — 69,76 грн за літр

  • бензин А-95+ — 73,62 грн за літр

  • бензин А-100 — 80, 46 грн за літр

  • ДП — 75,92 грн за літр

  • газ - 42,41 грн

Ціни на пальне на АЗС

Ціни на пальне на АЗС станом на ранок 13 березня. Фото: Главком.

Ціни на пальне на АЗС станом на ранок 13 березня. Фото: Главком.

Нагадаємо, керівник АМКУ Павло Кириленко назвав основні причини різкого здорожчання бензину і дизелю. З його слів, це може бути спричинено не лише з об’єктивних причин, а ще й «окремими суб’єктивними чинниками». Зокрема, він акцентував, що торік в Україні зупинилося найбільше нафтопереробне підприємство, а тому зараз майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
600
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie