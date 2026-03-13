Ціни на пальне знову зросли: яка вартість бензину і дизелю 13 березня

АЗС.

Найбільші українські АЗС залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Станом на ранок 13 березня ціни на бензин залишилися на рівні попереднього дня, а от дизель далі зріс.

Про це свідчить моніторинг цін видання «Главком».

Зазначається, що на деяких автозаправках зросла вартість дизельного пального. Зокрема, на UPG (+51 коп.), WOG (1 грн), ОККО (+1 грн), «БРСМ-Нафті» (+2 грн). Крім того, на одну гривню здорожчав газ.

Середня вартість палива зранку 13 березня:

бензин А-92 - 67,74 грн за літр

бензин А-95 — 69,76 грн за літр

бензин А-95+ — 73,62 грн за літр

бензин А-100 — 80, 46 грн за літр

ДП — 75,92 грн за літр

газ - 42,41 грн

Ціни на пальне на АЗС

Ціни на пальне на АЗС станом на ранок 13 березня. Фото: Главком.

Нагадаємо, керівник АМКУ Павло Кириленко назвав основні причини різкого здорожчання бензину і дизелю. З його слів, це може бути спричинено не лише з об’єктивних причин, а ще й «окремими суб’єктивними чинниками». Зокрема, він акцентував, що торік в Україні зупинилося найбільше нафтопереробне підприємство, а тому зараз майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.