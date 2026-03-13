- Дата публікації
-
Ціни на пальне знову зросли: яка вартість бензину і дизелю 13 березня
На заправках знову зросла вартість дизельного пального та автогазу.
Найбільші українські АЗС залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Станом на ранок 13 березня ціни на бензин залишилися на рівні попереднього дня, а от дизель далі зріс.
Про це свідчить моніторинг цін видання «Главком».
Зазначається, що на деяких автозаправках зросла вартість дизельного пального. Зокрема, на UPG (+51 коп.), WOG (1 грн), ОККО (+1 грн), «БРСМ-Нафті» (+2 грн). Крім того, на одну гривню здорожчав газ.
Середня вартість палива зранку 13 березня:
бензин А-92 - 67,74 грн за літр
бензин А-95 — 69,76 грн за літр
бензин А-95+ — 73,62 грн за літр
бензин А-100 — 80, 46 грн за літр
ДП — 75,92 грн за літр
газ - 42,41 грн
Ціни на пальне на АЗС
Нагадаємо, керівник АМКУ Павло Кириленко назвав основні причини різкого здорожчання бензину і дизелю. З його слів, це може бути спричинено не лише з об’єктивних причин, а ще й «окремими суб’єктивними чинниками». Зокрема, він акцентував, що торік в Україні зупинилося найбільше нафтопереробне підприємство, а тому зараз майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.