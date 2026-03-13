ТСН в социальных сетях

Деньги
168
1 мин

Цены на топливо снова выросли: какая стоимость бензина и дизеля 13 марта

На заправках снова выросла стоимость дизельного горючего и автогаза.

Елена Капник
АЗС.

Крупнейшие украинские АЗС оставили цены на горючее без существенных изменений. По состоянию на утро 13 марта цены на бензин остались на уровне предыдущего дня, а вот дизель вырос.

Об этом свидетельствует мониторинг цен издания «Главком».

На некоторых автозаправках возросла стоимость дизельного горючего. В частности, на UPG (+51 коп.), WOG (+1 грн.), ОККО (+1 грн.), «БРСМ-Нафта» (+2 грн.).

Кроме того, на одну гривну подорожал газ.

Средняя стоимость топлива утром 13 марта:

  • бензин А-92 – 67,74 грн за литр

  • бензин А-95 — 69,76 грн за литр

  • бензин А-95+ — 73,62 грн за литр

  • бензин А-100 — 80,46 грн за литр

  • ГП — 75,92 грн за литр

  • газ — 42,41 грн

Цены на горючее на АЗС

Цены на горючее на АЗС по состоянию на утро 13 марта. Фото: Главком.

Напомним, руководитель АМКУ Павел Кириленко назвал основные причины резкого удорожания бензина и дизеля. По его словам, это может быть вызвано не только по объективным причинам, но и «отдельными субъективными факторами». В частности, он акцентировал, что в прошлом году в Украине остановилось крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, поэтому сейчас почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта.

