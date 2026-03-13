- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на топливо снова выросли: какая стоимость бензина и дизеля 13 марта
На заправках снова выросла стоимость дизельного горючего и автогаза.
Крупнейшие украинские АЗС оставили цены на горючее без существенных изменений. По состоянию на утро 13 марта цены на бензин остались на уровне предыдущего дня, а вот дизель вырос.
Об этом свидетельствует мониторинг цен издания «Главком».
На некоторых автозаправках возросла стоимость дизельного горючего. В частности, на UPG (+51 коп.), WOG (+1 грн.), ОККО (+1 грн.), «БРСМ-Нафта» (+2 грн.).
Кроме того, на одну гривну подорожал газ.
Средняя стоимость топлива утром 13 марта:
бензин А-92 – 67,74 грн за литр
бензин А-95 — 69,76 грн за литр
бензин А-95+ — 73,62 грн за литр
бензин А-100 — 80,46 грн за литр
ГП — 75,92 грн за литр
газ — 42,41 грн
Цены на горючее на АЗС
Напомним, руководитель АМКУ Павел Кириленко назвал основные причины резкого удорожания бензина и дизеля. По его словам, это может быть вызвано не только по объективным причинам, но и «отдельными субъективными факторами». В частности, он акцентировал, что в прошлом году в Украине остановилось крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, поэтому сейчас почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта.