Елена Тополя после громкого секс-скандала обратилась к виновным и сделала громкое заявление: "Я вам покажу"

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Украинская певица Елена Тополя подогрела интерес к обнародованию имен, задействованных в ее резонансном секс-скандале, и обратилась к фигурантам по делу.

Исполнительница намекнула, что дело приближается к новому этапу, а сама она уже готовится к публичным заявлениям. Напомним, ранее певица сообщала, что неизвестные начали распространять ее интимное видео. По словам Тополи, ее пытались шантажировать и требовали немалую сумму, но она передала дело правоохранителям. Впоследствии в рамках расследования задержали вероятного фигуранта — 23-летнего жителя Киева. Сейчас идет следствие.

В новом комментарии для проекта «Наодинці з Гламуром» Елена рассказала, что досудебное расследование почти завершено. После встречи с адвокатом она планирует озвучить детали, о которых ранее молчала.

Реклама

«Уже заканчивается досудебное расследование. У меня потом встреча с адвокатом, потому что уже есть определенный пройденный этап. После этого я буду готовить новости», — поделилась исполнительница с Анной Севастьяновой.

Елена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Тополя также отметила, что не видит в собственных действиях ничего позорного или незаконного. Вместо этого всю ответственность возлагает на людей, которые снимали и распространяли видео без ее разрешения. Артистка эмоционально отметила, что не позволит замолчать эту историю и намерена добиться наказания для всех причастных. Она обратилась к виновным и сделала эмоциональное заявление о карме.

«Я вынуждена это была публично проявить, потому что это не законно и правильно. Это аморальные вещи. Но не я их сделала, потому что сексом занимаются все. Поэтому я имела полное право заниматься личной жизнью как заблагорассудится. Я никому ничего плохого не делала и не делала это в браке, извините. То, что пытались разнести другую информацию, добавляя свое — что хотите, то и делайте. Но каждое слово и действие каждому вернется. Особенно тогда, когда есть дети — они будут отвечать за каждое ваше действие. Этот год очень справедлив и я вам это покажу», — заявила певица.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «ЦЕ АМОРАЛЬНІ РЕЧІ». Олена Тополя про хід справи з шантажем, а Vlad Darwin — про роман зі співачкою

Реклама

Напомним, недавно Елена Тополя приоткрыла тайну схемы, в которую ее втянули накануне секс-скандала и как загнала фигурантов преступления в тупик.

Новости партнеров