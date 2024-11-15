В платье-бюстье с баской: Ариана Гранде продемонстрировала наряд от Louis Vuitton на премьере

В Нью-Йорке состоялся премьерный показ фильма "Wicked: Чародейка", основанного на мюзикле "Злая", который много лет показывали на Бродвее.

Гостьей мероприятия стала 31-летняя актриса и певица Ариана Гранде, которая в этом проекте сыграла одну из главных ролей.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

На мероприятии Ариана появилась в розовом платье от Модного дома Louis Vuitton. Это был наряд-бюстье из мягкого и нежного шелка, который имел декольте-сердце, прямую юбку в пол и оригинальную объемную баску на бедрах.

Образ Гранде дополнила туфлями в тон наряда и украшениями от Lorraine Schwartz с камнями. Волосы девушка уложила в высокую гладкую прическу и сделала нежный макияж.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

В украинском прокате фильм стартует 21 ноября.

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