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Россия ведет переговоры с Китаем о Крыме - подробности
Россия хочет привлечь Китай к развитию военно-морской инфраструктуры Крыма.
Россия планирует привлечь китайский бизнес к развитию транспортной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ) в Telegram.
По данным украинской разведки, глава так называемой оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов во время последнего заседания заявил о предварительных договоренностях с представителями Китая по реализации нескольких проектов:
Строительство Керченского морского порта, который Россия активно использует для «серого» экспорта товаров;
Развитие инфраструктуры озера Донузлав, где размещена база российского военно-морского флота.
По данным СВРУ, для подписания окончательного соглашения оккупационные власти намерены пригласить потенциальных китайских инвесторов в Крым. Среди компаний, которые могут быть привлечены к проекту, называется China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) — одна из крупнейших китайских корпораций, специализирующаяся на строительстве железнодорожных и транспортных магистралей.
Ориентировочная сумма инвестиций, которую предусмотрено привлечь для реализации инициативы, составляет 10 миллиардов долларов США.
Напомним, ранее мы писали о том, что Крымский мост обвалитсябез ударов ракетами.