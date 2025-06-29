Крым / © Pixabay

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Россия планирует привлечь китайский бизнес к развитию транспортной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ) в Telegram.

По данным украинской разведки, глава так называемой оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов во время последнего заседания заявил о предварительных договоренностях с представителями Китая по реализации нескольких проектов:

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Строительство Керченского морского порта, который Россия активно использует для «серого» экспорта товаров;

Развитие инфраструктуры озера Донузлав, где размещена база российского военно-морского флота.

По данным СВРУ, для подписания окончательного соглашения оккупационные власти намерены пригласить потенциальных китайских инвесторов в Крым. Среди компаний, которые могут быть привлечены к проекту, называется China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) — одна из крупнейших китайских корпораций, специализирующаяся на строительстве железнодорожных и транспортных магистралей.

Ориентировочная сумма инвестиций, которую предусмотрено привлечь для реализации инициативы, составляет 10 миллиардов долларов США.

Напомним, ранее мы писали о том, что Крымский мост обвалитсябез ударов ракетами.