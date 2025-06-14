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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україна повернула тіла ще 1200 загиблих: триває репатріація (фото)

Тіла повернули з тимчасово окупованих територій та передали для проведення ідентифікації та експертизи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Черговий етап репатріації

Черговий етап репатріації / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні Україна провела черговий етап репатріації тіл загиблих. За домовленостями, досягнутими у Стамбулі, в країну повернулися ще 1200 тіл, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Найближчим часом тіла пройдуть усі необхідні процедури: експерти правоохоронних органів та фахівці МВС проведуть експертизи та ідентифікацію, щоб встановити особи загиблих і передати їхнім родинам.

Репатріація стала можливою завдяки злагодженій роботі низки українських установ. Зокрема, участь у процесі взяли співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, а також інші структури сектору безпеки та оборони.

Українська сторона також висловила вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за допомогу у проведенні репатріаційних заходів.

Окрема подяка прозвучала на адресу Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення ЦВС Збройних Сил України. Саме вони забезпечили перевезення тіл до спеціалізованих державних установ, а також організували передачу загиблих до підрозділів МВС і судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Україна й надалі продовжує роботу над поверненням усіх загиблих героїв, аби кожен був гідно похований і повернений додому.

Нагадаємо, обмін тілами загиблих Захисників України відбувся в межах останніх домовленостей між делегаціями України та Росії у Стамбулі. Перед цим, 9 та 10 червня, відбулися два етапи обміну військовополоненими: спочатку повернули молодих полонених віком до 25 років, а наступного дня — важкопоранених і хворих військовослужбовців.

Перші домовленості були досягнуті під час перемовин 16 травня, коли сторони погодили формат обміну «тисяча на тисячу». Цей обмін пройшов у три етапи від 23 до 25 травня.

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