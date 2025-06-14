Чи піде РФ у наступ на півночі під час навчань у Білорусі: що каже Зеленський

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Повномасштабний наступ на Україну у лютому 2022-го відбувся з північного напрямку. Нові білорусько-російські навчання мають відбутися вже у вересні. За інформацією спецслужб, воно буде не у безпосередній близькості до кордону з Україною.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави наголосив, що “ризик з навчанням “рускіх” історично нам вже відомий”. Однак зараз не можна сказати, що буде цього разу.

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“Аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, говорить про те, що вони будуть намагатися піти трохи вглиб Білорусі, далі від кордонів, щоб не провокувати. Я не знаю, чи це правда. У мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти”, - каже Зеленський.

Президент висловив думку, що сам диктатор Білорусі Олександр Лукашенко боїться, що Україна вважатиме присутність контингенту РФ підготовкою до наступальних дій.

“Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу, на що ми спроможні. Я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань”, - додав Зеленський

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань «Захід–2025», які мали відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, що свідчить про намагання позиціонувати себе для Заходу як безпечні та розсудливі країни.

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Тим часом у Держприкордонслужбі оцінили, чи є загроза для України з боку Білорусі. Наразі українські захисники не фіксують скупчення військ чи відповідних підготовчих дій, але ситуація постійно перебуває під пильним контролем розвідки та прикордонної служби.