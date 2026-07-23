Розбирали оборонне підприємство на брухт: експосадовці отримали підозри

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Офіс генпрокурора повідомив нові підозри колишньому в.о. гендиректора державного оборонного підприємства та трьом його працівникам за знищення заводу заради металобрухту. Керівник та підлеглі демонтували, розпилювали та здавали обладнання підприємства на металобрухт, завдавши державі мільйонних збитків. Крім того, під час війни ексдиректор придбав парк елітних авто, оформлюючи їх на родичів та не декларуючи. Загалом сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2024 та 2025 роки становить 11,5 млн грн та майже 13 млн грн відповідно. Досудове розслідування завершено, матеріали справи відкрито для ознайомлення.