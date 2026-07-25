Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто звертати увагу на дрібниці

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Водночас не варто звертати увагу на неприємні дрібниці, які можуть зіпсувати настрій, але, на щастя, жодної загрози вони не становитимуть.

Сьогодні, 25 липня, представникам усіх знаків зодіаку слід займатися лише масштабними справами в усіх сферах життя, але трьом із них особливо важливо не звертати уваги на дрібниці.

Рак

Ракам, які вирішать присвятити сьогоднішній день — втім, як і будь-який інший вихідний — наведенню ладу та затишку в домі, варто поставити перед собою одну, але дуже важливу мету — наприклад, приготувати обід для всієї родини, а на дрібниці — на кшталт невимитої підлоги — можна й не зважати.

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Діва

Для Дів, які — щонайменше вдесяте за останній тиждень — захочуть навести лад у шафах з одягом, дрібниць у цій справі, як правило, не існує, але сьогодні їм варто відмовитися від повної ревізії вмісту — її бажано провести в полегшеному та ненав’язливому режимі.

Козоріг

Козорогам, які продовжують працювати, незважаючи на вихідні, все-таки варто влаштувати собі «розвантажувальний день», зосередившись винятково на важливій, але єдиній справі, від розв’язання решти — дрібніших — завдань бажано відмовитися, перенісши їх на початок тижня.

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