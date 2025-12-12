60-річна модель Павліна Порізкова позувала топлес для глянцю

Павліна Порізкова, фото: instagram.com/numero_netherlands

60-річна чеська модель, акторка і письменниця Павліна Порізкова стала головною зіркою нового номера нідерландської редакції журналу Numero. На обкладинці глянцю вона позувала в сміливому образі: топлес, прикриваючи груди рукою, і у величезному в’язаному капелюсі-циліндрі.

«Раніше, скажімо, у 80-х і 90-х, ми проводили фотосесію, і результати з’являлися в газетних кіосках приблизно за три місяці. І це було максимально швидко. Ця ж фотосесія відбулася лише близько двох тижнів тому — не можу повірити, що вона вже надрукована!» — написала Павліна під знімком в Instagram.

Решта образів моделі у фотосесії були скромніші. Вона позувала у в’язаному жакеті, шкіряній куртці, блузці з воланами і в жакетах. Автором фото виступив Вільям Ферчічі.

«Павліна — справжня культурна ікона: всесвітньо відома модель, акторка й авторка бестселерів, чиє чудове життя було сформоване стійкістю, прагненням до самовдосконалення та протистоянням очікуванням. Відкрита у 15 років, Павліна стала першою жінкою з Центральної Європи, яка з’явилася на обкладинці журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue у віці лише 18 років, після чого послідував історичний багатомільйонний контракт із Estée Lauder, що закріпив за нею статус супермоделі тієї епохи. Її творчий шлях розширився до кіно, телебачення та письмовості, включаючи її мемуари „Без фільтра“, в яких вона з рідкісною відвертістю зачіпає теми старіння, стандартів краси, горя і ідентичності», — звучить підпис під знімками з фотосесії на сторінці Numero в Instagram.

Раніше, нагадаємо, 60-річна модель Пауліна Порізкова блиснула фігурою в бікіні.